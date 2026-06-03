Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.0 комментариев
Дуда заявил об очевидном изменении поведения Зеленского
Экс-президент Польши (2015–2025) Анджей Дуда заявил, что поведение Владимира Зеленского изменилось с тех пор, как он наградил его весной 2023 года высшей государственной наградой республики – орденом Белого Орла.
Бывший польский президент Анджей Дуда отметил изменения в поведении Владимира Зеленского после награждения орденом Белого Орла весной 2023 года, передает ТАСС.
«Владимир Зеленский получил орден Белого Орла в другое время и при других обстоятельствах. Сейчас обстоятельства изменились, и поведение Владимира Зеленского тоже. И это очевидно», – подчеркнул политик.
Дуда добавил, что действующий глава Польши Кароль Навроцкий должен учесть все факты при принятии решения о лишении Зеленского этой награды. Ранее Навроцкий предложил отобрать орден после того, как в конце мая Зеленский присвоил одному из центров спецопераций ВСУ имя «героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Решение украинского лидера вызвало резкое возмущение в Польше. Бывший президент республики Лех Валенса отметил, что прославление членов УПА оскорбляет память убитых поляков, и отказался от дальнейшей поддержки Зеленского. В связи с инцидентом МИД Польши вызвал украинского посла Василия Боднара для выражения обеспокоенности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею лишения Владимира Зеленского высшей награды Польши.
Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал отобрать у украинского президента этот почетный знак.
Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ