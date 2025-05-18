Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Рубио предупредил о возможности скорого ужесточения санкций США против России
Американские власти уведомили Москву о возможности новых санкций со стороны Конгресса США в случае отсутствия прогресса по переговорам по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Комментируя возможность утверждения законопроекта об ужесточении санкций, Рубио заявил, что администрация США просила Конгресс дать время для поиска прогресса на переговорах по Украине.
«Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе) предпринимаются», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS News.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон уже почти два месяца предупреждает Россию о возможных последствиях отсутствия дипломатического прогресса. По его словам, ужесточение санкций сейчас «становится реальностью».
Сейчас, добавил Рубио, у соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) уже 77 сторонников в Сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет повлиять на его принятие, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине.
Рубио назвал Ватикан подходящей площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России.
Встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин.