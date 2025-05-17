Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
Госдеп: Рубио передал Лаврову послание Трампа о поддержке мирного плана
В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
В Госдепе сообщили, что Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.
Подробности обсуждений были приведены в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
По ее словам, в ходе разговора Рубио положительно оценил достигнутое 16 мая в Стамбуле соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной. Дипломат подчеркнула, что госсекретарь передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа о «приверженности достижения устойчивого завершения российско-украинской войны».
Ранее МИД России сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая для обсуждения ситуации на Украине и вопросов торгового сотрудничества.