Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая
Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 19 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.
Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, передает ТАСС.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сообщил: «В понедельник в 10:00 (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным».
По словам американского лидера, в ходе беседы предполагается обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также торговые отношения между двумя странами.
Трамп уточнил, что после разговора с Путиным он свяжется с Владимиром Зеленским, а также с союзниками по НАТО. По его словам, цель этих переговоров – добиться прекращения огня на Украине.
Американский президент выразил надежду на продуктивный день и достижение мира.
Ранее Кремль пообещал сообщить о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки