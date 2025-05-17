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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

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    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    11 комментариев
    17 мая 2025, 18:23 • Новости дня

    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая

    Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 19 мая

    Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая
    @ Shealah Craighead/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, передает ТАСС.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сообщил: «В понедельник в 10:00 (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным».

    По словам американского лидера, в ходе беседы предполагается обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также торговые отношения между двумя странами.

    Трамп уточнил, что после разговора с Путиным он свяжется с Владимиром Зеленским, а также с союзниками по НАТО. По его словам, цель этих переговоров – добиться прекращения огня на Украине.

    Американский президент выразил надежду на продуктивный день и достижение мира.

    Ранее Кремль пообещал сообщить о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки

    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

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    17 мая 2025, 14:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону результаты стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными, сообщил МИД России.

    Телефонный разговор между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Государственным секретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе Вашингтона, следует из сообщения МИД России.

    Стороны обменялись мнениями по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Рубио приветствовал договоренности по обмену военнопленными, а также подготовку сторонами своих предложений по условиям перемирия.

    Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Лавров, в свою очередь, отметил, что США сыграли позитивную роль в том, что Киев согласился на возобновление переговоров в Стамбуле, и подтвердил готовность Москвы к дальнейшей совместной работе с американскими коллегами в этом направлении.

    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (3)
    17 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезное беспокойство у украинских чиновников, опасающихся утраты поддержки без посредников из США, пишет Telegraph.

    По данным издания, именно перспектива такой встречи сегодня не дает чиновникам в Киеве покоя, передает РИА «Новости».

    Журналисты отмечают, что даже обсуждение такой встречи уже является унижением для руководителей стран Евросоюза, которые надеялись на новые антироссийские санкции от Вашингтона.

    По мнению Telegraph, возможные переговоры Путина и Трампа вызывают тревогу у украинских властей, поскольку они опасаются остаться без поддержки, если диалог между главами России и США пройдет без учета их позиции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.

    Коментарии (2)
    17 мая 2025, 09:37 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
    Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
    @ Pavel Byrkin/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отправил официальную телеграмму с приглашением лидерам и генсеку Лиги арабских государств принять участие в саммите 15 октября.

    «Уважаемые главы государств и правительств... Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», – указаны его слова на сайте Кремля.

    В обращении президент выразил намерение продолжать развивать диалог с ЛАГ и укреплять дружественные отношения со всеми странами объединения.

    Президент выразил уверенность, что предстоящая встреча будет способствовать развитию многопланового сотрудничества, а также поиску решений для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Путин отметил, что нынешний саммит ЛАГ проходит в сложное время, когда эскалация палестино-израильского конфликта привела к гибели десятков тысяч мирных жителей и резкому росту напряженности в регионе. Он подчеркнул особую важность роли ЛАГ как механизма диалога и взаимодействия.

    Президент указал, что Россия поддерживает коллективные усилия арабских государств по политико-дипломатическому урегулированию региональных противоречий и считает необходимым решение спорных вопросов только в рамках международного права, с уважением к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона.

    Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну по случаю саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре.

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    17 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

    Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующая неделя может ознаменоваться обнародованием аудиозаписей допроса бывшего президента США по делу о хранении секретных документов.

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

    Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

    Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

    В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

    В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

    В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.

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    17 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    FT: Путин отказался обсуждать план США по урегулированию на Украине

    FT: Путин не проявил интереса к плану США по конфликту на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отказался рассматривать подготовленный США и Европой 22-пунктный план по урегулированию конфликта на Украине, включавший положение о невступлении страны в НАТО, сообщила газета Financial Times (FT).

    Российский лидер Владимир Путин якобы отказался рассматривать предложенный США план урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

    По сведениям издания, высокопоставленные российские чиновники якобы уведомили специального посланника президента США Стива Уиткоффа, что глава государства не заинтересован в обсуждении мирного плана из 22 пунктов. Этот документ был подготовлен после консультаций между представителями США, Украины и Европы 23 апреля в Лондоне.

    Издание пишет, что в результате такого решения Уиткофф был вынужден отложить возможную новую встречу с Путиным. Источник, знакомый с планами американского спецпредставителя, заявил, что повторная встреча изначально не намечалась.

    В документе, как сообщал телеканал NBC, предлагались прекращение огня и меры, учитывающие требования Москвы относительно невступления Украины в НАТО. План передавался через спецпосланника США, однако сроки передачи не уточнялись.

    Ранее СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, включающего 22 пункта с 30-дневным перемирием и отказом США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров ради их результативности.

    На Западе признали тактическую победу России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

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    17 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок класса «Виргиния»

    Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса «Виргиния»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса «Виргиния» сроком до 2029 года.

    Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса «Виргиния», передает РИА «Новости».

    Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.

    Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.

    Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.

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    17 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» на переговорах с США
    Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» на переговорах с США
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

    Трамп вновь подверг критике Владимира Зеленского, назвав украинского лидера «отличным торговцем», передает «Газета.Ru».

    По словам Трампа, Зеленский смог убедить администрацию Джо Байдена регулярно выдавать Киеву крупные суммы финансовой помощи. Экс-президент отметил, что подобная политика невыгодна США и упрекнул действующую власть в излишней щедрости.

    Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, у Зеленского больше нет сильных позиций на переговорах с Вашингтоном. Кроме того, он допустил возможность введения «разрушительных санкций» против России, если не удастся прийти к соглашению по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что ему проще общаться с президентом России Владимиром Путиным, чем с Зеленским.

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    17 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Reuters: В США активизировали обсуждение санкций против России после переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Американские законодатели начали активнее требовать ужесточения санкций против Москвы после переговоров России и Украины в Стамбуле, пишет Reuters.

    По данным агентства, законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России и ее торговых партнеров поддерживают 73 сенатора из 100 в верхней палате Конгресса США, передает РИА «Новости».

    В аналогичном законопроекте, рассматриваемом в нижней палате, поддержку выразили по меньшей мере 28 из 435 конгрессменов.

    В то же время, пишет агентство, ни в Сенате, ни в Палате представителей не объявляли точные сроки голосования по данному вопросу.

    Reuters подчеркивает, что обсуждение остается на уровне инициатив и заявлений, без перехода к формальному голосованию.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

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    16 мая 2025, 23:18 • Новости дня
    Российский хоккеист Мичков избежал травм после аварии в Дубае

    Мичков не пострадал в ДТП в Дубае, сообщил менеджер «Филадельфии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Матвей Мичков не получил никаких травм после дорожного инцидента в Дубае, где он находился пассажиром автомобиля, потерявшего управление.

    О случившемся сообщил генеральный менеджер клуба «Филадельфия» Даниэль Бриер, передает ТАСС. Он рассказал, что авария произошла 7 мая, и в момент ДТП Мичков не был за рулем и не употреблял алкоголь.

    В цитате Бриер отметил: «Я не разговаривал лично с Матвеем. Насколько нам известно из разговора с его агентом, все в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Никакого преступления. Это была небольшая стычка. Друг утром потерял управление автомобилем».

    Бриер подчеркнул, что никаких серьезных последствий для здоровья хоккеиста нет, а сам инцидент не связан с нарушениями закона. Мичков провел свой дебютный сезон в НХЛ и показал высокие спортивные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пермскому хоккеисту Матвею Мичкову выставили требование выплатить 10 млн рублей компенсации после ДТП на арендованном BMW в Дубае.

    В Нью-Йорке два российских хоккеиста, выступающих за «Нью-Йорк Рейнджерс», попали в аварию, вратарь Игорь Шестеркин получил перелом ребра.

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    16 мая 2025, 22:49 • Новости дня
    СМИ сообщили о сокращении контингента США в Сирии до 900 человек

    Численность военных США в Сирии решено сократить до 900 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон в ближайшие месяцы планирует оставить в арабской республике не более 900 своих военнослужащих, что существенно ниже прежней численности.

    США намерены снизить присутствие своего воинского контингента на территории Сирии до 900 человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera и американские источники. Ранее армейская численность составляла около 2 000 военнослужащих.

    Официальное решение о дальнейших шагах пока не принято, однако, как заявил неназванный представитель администрации, вывод сил и сокращение контингента начнется в ближайшие месяцы.

    В апреле издание The New York Times сообщило, что американские власти подготовили закрытие трех из восьми баз на северо-востоке Сирии, а численность персонала снизится до 1 400 человек. Решение о дальнейшем сокращении, по данным издания, планируется принять через два месяца, что может привести к оставлению в Сирии всего 500 военнослужащих США.

    Сирийское издание Al Watan ранее информировало о начале вывода американских военных и техники с базы в Эш-Шаддади в провинции Хасеке. Также 16 апреля спецподразделения США, дислоцированные на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены в Ирак.

    С 2015 года американские военные поддерживали курдские формирования «Силы демократической Сирии», контролировавшие примерно четверть территории страны и основные нефтегазовые объекты.

    В марте 2024 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и руководитель СДС Мазлюм Абди подписали соглашение о включении курдских сил в состав правительственной армии и передаче объектов новой администрации в Дамаске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсудил с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа перспективы двусторонних отношений перед открытием саммита США и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

    Командование США в Сирии инициировало вывод спецподразделений с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан. Дональд Трамп заявил о намерении прекратить использование санкций против Сирии, чтобы дать этой стране шанс на достижение мира.

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    17 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин изменил правила выплат переселяемым с Байконура россиянам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о социальных выплатах гражданам, подлежащим переселению с комплекса «Байконур».

    Согласно указу, теперь в общий стаж работы или службы, определяющий право на выплаты, не будут включаться периоды работы в организациях до получения гражданства России, указано на портале правовой информации.

    Также уточняется порядок предоставления выплат: выплаты будут предоставляться по очередности, установленной по дате постановки на учет.

    В документе оговаривается, что гражданам и их семьям, которые были поставлены на учет до вступления указа в силу, выплаты будут осуществляться по старым правилам. Такое решение касается тех, кто уже признан нуждающимися в жилье на территории России и подлежит переселению с Байконура.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц.

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    17 мая 2025, 12:18 • Новости дня
    Кремль пообещал сообщить о разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль проинформирует общественность в случае, если президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп решат провести телефонный разговор по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Кремль проинформирует общественность, если президенты России и США примут решение провести телефонный разговор, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что на данный момент между Россией и США не было контактов по итогам встречи в Стамбуле. На вопрос, обсуждались ли итоги переговоров, представитель Кремля ответил: «Нет, контактов не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки. По данным Telegraph, украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа.

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    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

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    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

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    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле

    Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле стала одной из центральных тем мировых СМИ. На Западе отметили важность возобновления переговоров, последний раунд которых состоялся три года назад. Что касается итогов встречи, то она превзошла ожидания и дала первые конкретные результаты. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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