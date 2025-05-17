Трамп заявил о планах позвонить Путину 19 мая

Трамп сообщил о планах провести телефонные переговоры с Путиным 19 мая

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, передает ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп сообщил: «В понедельник в 10:00 (17:00 мск – прим. ВЗГЛЯД) я буду разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным».

По словам американского лидера, в ходе беседы предполагается обсудить вопросы мирного урегулирования на Украине, а также торговые отношения между двумя странами.

Трамп уточнил, что после разговора с Путиным он свяжется с Владимиром Зеленским, а также с союзниками по НАТО. По его словам, цель этих переговоров – добиться прекращения огня на Украине.

Американский президент выразил надежду на продуктивный день и достижение мира.

Ранее Кремль пообещал сообщить о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки