  • Новость часаВстреча России и Украины стартовала в Стамбуле
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    16 мая 2025, 13:31 • Новости дня

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость личной встречи президентов России и США. По словам Пескова, такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что встреча должна быть не только подготовлена, но и результативна. Также он указал, что подобным встречам в верхах всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.

    Планируемая встреча будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу президентов.


    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    16 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

    Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

    В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

    Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    16 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.

    Представители США поговорят с представителями России до прямой встречи России и Украины, которая планируется в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    «Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», – сказал источник, близкий к переговорам. Место проведения переговоров источник не назвал.

    Ранее российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле.

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины.

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.


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    15 мая 2025, 22:24 • Новости дня
    В Стамбуле договорились о трехсторонней встрече Турции, России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшую пятницу в Стамбуле Турция, Россия и Украина планируют провести трехсторонние переговоры по актуальным вопросам.

    О подготовке переговоров в формате «Турция – Россия – Украина» сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. По словам собеседника агентства, встреча должна пройти в Стамбуле уже в пятницу.

    Он подчеркнул: «Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией».

    Источник пояснил, что вопрос о проведении переговоров в расширенном, четырехстороннем формате с участием США пока остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что вопрос о проведении четырехсторонних переговоров Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

    Киев планирует отправить делегацию для обсуждения условий прекращения огня, а возглавит группу министр обороны Рустем Умеров. Время проведения встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не согласовано.

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    16 мая 2025, 00:43 • Новости дня
    МИД Турции допустил прямые переговоры России и Украины в пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Турции допустил вероятность прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в пятницу, отметив отсутствие окончательного решения.

    Прямые переговоры между делегациями России и Украины могут состояться в пятницу в Стамбуле, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, отметив возможность проведения такой встречи. На вопрос журналистов о вероятности прямых двусторонних переговоров он ответил: «Можно такого ожидать».

    В тот же день в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи делегаций Турции, России и Украины, а также переговоры между представителями США, Турции и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская делегация и глава МИД Турции Хакан Фидан провеи встречу в офисе президента в Стамбуле, которая длилась более часа. Вопрос о проведении четырехсторонних переговоров с участием Турции, России, США и Украины в Стамбуле остается открытым.

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    15 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Канцлер ФРГ сообщил о принятии санкций ЕС против России

    Канцлер Германии сообщил о принятии 17-го пакета санкций против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз готовится утвердить новый, 17-й пакет антироссийских санкций на заседании министров иностранных дел 20 мая.

    Европейский союз примет новый пакет ограничительных мер против России во вторник, 20 мая, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, пакет уже готов и будет утвержден в Брюсселе в этот день. Мерц уточнил, что новые санкции вступят в силу сразу после принятия.

    Ранее источник в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали на уровне послов семнадцатый пакет санкций. Ожидается, что его утвердят на заседании глав европейских МИД.

    Власти России неоднократно заявляли, что страна способна справляться с санкционным давлением Запада. В Москве отмечали, что страны Запада не признают провал санкционной политики. После введения предыдущих пакетов в самих западных странах звучали сомнения в их эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе с антироссийскими санкциями и действиями европейских политиков.

    Евросоюз готовится расширить санкционный список, включив в него новые компании и юридические лица, которые он считает причастными к обходу ограничений через третьи страны.

    Странам Евросоюза становится все труднее согласовывать новые серьезные санкции против России без поддержки со стороны США, а главным препятствием для единства остается позиция Венгрии.

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    16 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    Директор нацразведки США потребовала ареста экс-главы ФБР Коми

    Директор нацразведки США Габбард потребовала ареста экс-главы ФБР Коми из-за угрозы Трампу

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-глава ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации фотографии, которую американские власти расценили как угрозу Дональду Трампу.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что экс-глава ФБР Джеймс Коми должен быть заключен в тюрьму из-за публикации в соцсетях, которую американские правоохранители расценили как угрозу президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.

    Габбард отметила, что администрация Трампа очень серьезно относится к возможной угрозе, а расследование возглавляет Секретная служба США.

    Ранее Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фотографию песка с ракушками, выложенными в виде чисел 8647. Сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что это скрытый призыв к убийству его отца, хотя сам Коми объяснил публикацию как безобидную фотографию, увидев в ней «политическое заявление». На момент публикации пост уже был удален.

    «Я очень обеспокоена за жизнь президента, мы уже видели попытки покушения. Я очень обеспокоена за его жизнь, и Джеймс Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за решетку за это», – сказала Тулси Габбард в эфире Fox News. Она добавила, что считает объяснения Коми ложью, и подчеркнула: независимо от его мотивации, он должен быть привлечен к ответственности по закону.

    В 2024 году на Дональда Трампа совершили две попытки покушения. Первая произошла во время его выступления в Пенсильвании 13 июля: Трамп получил ранение уха, погиб один зритель, еще двое пострадали.

    Вторая попытка произошла 15 сентября во Флориде у гольф-клуба Трампа, где подозреваемого назвали человеком, одержимым конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США уволили двух высокопоставленных сотрудников разведки после разногласий по поводу связи венесуэльской банды Tren de Aragua с властями Мадуро. Оба чиновника курировали недавний разведывательный доклад, который опроверг заявления президента Дональда Трампа

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    15 мая 2025, 22:55 • Новости дня
    Белый дом заявил об ожидании скорой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

    Горка заявил, что «сделки всецело зависят от времени». передает ТАСС.

    По его словам, встреча лидеров произойдет, когда наступит подходящее время.

    «И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», – добавил он.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле.

    Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что встреча президентов России и США в ближайшие дни не планируется.

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    15 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    По его словам, «это был самый позорный день в истории нашей страны, и мы не допустим, чтобы подобное повторилось снова», передает ТАСС. Такое заявление Трамп сделал во время выступления на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

    Численность сил западной коалиции в ходе операции в Афганистане достигала более 150 тыс. военнослужащих в период с 2010-го по 2013 год. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года после решения тогдашнего президента Джо Байдена завершить военную миссию. Основные части США и НАТО покинули страну еще в 2014 году.

    После объявления о выводе войск движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировало боевые действия и взяло под контроль большую часть территории. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа 2021 года, а талибы без сопротивления вошли в Кабул. К началу сентября 2021 года американские военные полностью оставили Афганистан.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана.

    В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.

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    16 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Майкл Энтон назначен представителем США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле
    @ Public Domain

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле, пишет Reuters.

    Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон примет участие в переговорах с российской делегацией, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча пройдет в формате двусторонних консультаций. Подробности повестки переговоров не раскрываются.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в крупнейший город Турции для участия в международных переговорах, посвященных ситуации вокруг конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.

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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

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    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона

    Неугомонный президент Франции Эммануэль Макрон аннулировал свой ультиматум к России, а также рассказал о том, как зарабатывает на ее активах. Вроде бы сумбурная и переменчивая политика французского лидера на самом деле всегда подчинена двум целям. Точнее, одной цели и одному смертному греху. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей

    Отношения Венгрии и Украины в последние дни резко накалились. Дошло до того, что венгерская ПВО сбивает украинские беспилотники, страны высылают дипломатов, а среди высокопоставленных венгерских военных даже нашли де-факто украинских агентов или как минимум проукраински настроенную «пятую колонну». Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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