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    16 мая 2025, 11:12 • Новости дня

    Трамп пообещал провести встречу с Путиным при первой возможности

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным при первой же возможности.

    Американский лидер выразил намерение встретиться с российским президентом после визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобный контакт будет организован, как только появится такая возможность, однако сроки встречи не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    15 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым позорным днем для США
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    По его словам, «это был самый позорный день в истории нашей страны, и мы не допустим, чтобы подобное повторилось снова», передает ТАСС. Такое заявление Трамп сделал во время выступления на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

    Численность сил западной коалиции в ходе операции в Афганистане достигала более 150 тыс. военнослужащих в период с 2010-го по 2013 год. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года после решения тогдашнего президента Джо Байдена завершить военную миссию. Основные части США и НАТО покинули страну еще в 2014 году.

    После объявления о выводе войск движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировало боевые действия и взяло под контроль большую часть территории. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа 2021 года, а талибы без сопротивления вошли в Кабул. К началу сентября 2021 года американские военные полностью оставили Афганистан.

    Ранее команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана.

    В 2023 году Госдеп опубликовал доклад с перечислением ошибок при выводе американских войск из Афганистана.

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    15 мая 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин присвоил первому замглавы МВД Кикотю звание генерал-полковника полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника полиции Андрею Кикотю, который занимает пост первого замглавы МВД.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Кикоть занимает должность первого заместителя министра внутренних дел России и руководит службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

    В документе говорится: «Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу».

    В прошлом году Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

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    15 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Трамп сообщил о рекордном бюджете армии США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюджет Вооруженных сил США превысит 1 трлн долларов, заявил американский президент Дональд Трамп во время посещения авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

    «Я здесь, чтобы сказать, что Вооруженные силы США скоро станут больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде», – заявил глава Белого дома, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что он настроен на завершение конфликтов, а не их разжигание. По его словам, он «никогда не будет колебаться, чтобы использовать мощь Америки», если это потребуется для защиты США или их союзников.

    Ранее стало известно о возможном сокращении численности армии США на 90 тыс. человек. В январе в США заявили о выходе военных расходов в мирное время из-под контроля.

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    15 мая 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин возглавил новый попечительский совет Российской академии наук

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав попечительского совета РАН, заняв пост его председателя.

    Путин подписал указ об утверждении состава попечительского совета Российской академии наук, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному документу, президент России возглавил этот совет. В состав попечительского совета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава Сбербанка Герман Греф, министр финансов Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент РАН Геннадий Красников.

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    15 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин встретился с главой ПСБ

    Путин встретился с главой ПСБ Фрадковым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым.

    Встреча проходит в Кремле, передает ТАСС.

    В последний раз Путин и Фрадков лично общались в августе 2024 года. Тогда обсуждались вопросы поддержки и обслуживания клиентов банка, а также участие ПСБ в программах для военных пенсионеров.

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    15 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в ближайшие дни не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о возможности организации встречи в ближайшее время, например, в Стамбуле, Песков ответил: «Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что предметного обсуждения этой встречи между сторонами не происходило, и пока по этому поводу нечего добавить.

    Ранее Трамп выразил готовность посетить Стамбул для переговоров по Украине.

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    15 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков: Путин не планировал визит в Стамбул в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается посещать Стамбул, где уже находится российская делегация для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни. По словам Пескова, «таких планов (по поездке Путина в Стамбул) в настоящий момент нет».

    Он уточнил, что в Стамбуле сейчас работает российская делегация переговорщиков, которая ожидает прибытия украинской стороны. Однако на текущий момент украинские представители не прибыли.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

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    15 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал уделить особое внимание жилищным вопросам военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин указал на важность дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.

    В ходе встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым Путин заявил: «По жилью для военных надо будет отдельно поговорить». Ранее Фрадков доложил о реализации программ поддержки сотрудников оборонно-промышленного комплекса, включая финансирование строительства жилья для них, передает ТАСС.

    Глава ПСБ выразил уверенность, что улучшение жилищных условий эффективнее способствует удержанию кадров, чем увеличение заработных плат. Путин поддержал его точку зрения.

    Кроме того, российский лидер поинтересовался деталями переезда центрального офиса ПСБ в Ярославскую область. Фрадков изложил планы по подбору офисных помещений и перспективам дальнейшей деятельности банка в регионе.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин начал встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. До этого Путин и Фрадков лично общались в августе 2024 года.

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    15 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    Песков подтвердил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 11 мая предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом без предварительных условий.

    Он подчеркнул, что российская сторона настаивает именно на таком формате диалога, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что Путин по итогам прошедшего накануне совещания определил переговорную позицию для российской делегации на встрече в Стамбуле. По его словам, президент подвел итоги обсуждения, поставил задачи и сформулировал основные параметры позиции России.

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Вечером 14 мая он утвердил состав российской делегации, главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    МИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе командующих СВО Путину по обстановке

    Командующие СВО доложили Путину о ситуации на линии соприкосновения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у главы государства Владимира Путина обсуждалось текущее положение дел по направлениям спецоперации на Украине.

    Командующие российскими группировками в зоне спецоперации приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина, чтобы доложить о ситуации на передовой, передает ТАСС. Как отметил Песков, командующие присутствовали на встрече и информировали главу государства по всем направлениям на линии боевого соприкосновения.

    Песков пояснил, что эти доклады были даны в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалось текущее положение дел в зоне спецоперации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что командующие доложили о состоянии дел по направлениям, не уточняя при этом дополнительные детали.

    Кроме того, на совещании, состоявшемся накануне, президент также заслушал доклады по вопросам безопасности от главы ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы Росгвардии Виктора Золотова. По словам Пескова, все три руководителя выступили по темам, связанным с безопасностью и текущей деятельностью своих ведомств.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшее время. Российские переговорщики получили все инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом.

    Владимир Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле с участием помощника президента Юрия Ушакова, главы СВР Сергея Нарышкина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

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