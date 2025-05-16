Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.3 комментария
Трамп пообещал провести встречу с Путиным при первой возможности
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным при первой же возможности.
Американский лидер выразил намерение встретиться с российским президентом после визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что подобный контакт будет организован, как только появится такая возможность, однако сроки встречи не уточнил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.