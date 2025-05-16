Трамп пообещал провести встречу с Путиным при первой возможности

Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.