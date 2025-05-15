Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
Белый дом заявил об ожидании скорой встречи Путина и Трампа
Белый дом ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.
Горка заявил, что «сделки всецело зависят от времени». передает ТАСС.
По его словам, встреча лидеров произойдет, когда наступит подходящее время.
«И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле.
Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле отметили, что встреча президентов России и США в ближайшие дни не планируется.