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    Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.

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    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

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    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

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    15 мая 2025, 22:55 • Новости дня

    Белый дом заявил об ожидании скорой встречи Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

    Горка заявил, что «сделки всецело зависят от времени». передает ТАСС.

    По его словам, встреча лидеров произойдет, когда наступит подходящее время.

    «И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», – добавил он.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что планируемая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле.

    Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что встреча президентов России и США в ближайшие дни не планируется.

    14 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле

    Лукьянов: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года

    Политолог объяснил выбор состава делегации на переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Состав российской делегации для переговоров с Украиной свидетельствует о том, что Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Из опубликованного состава делегации для переговоров с Украиной можно сделать следующий вывод: Москва настаивает на повестке Стамбульских переговоров 2022 года», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Лукьянов отметил, что «данью трем прошедшим годам» стало «большее представительство военных» в делегации, то есть «тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии».

    По его мнению, как и в 2022 году основной темой переговоров должен стать не территориальный вопрос, а «военно-политический статус и широкое понимание безопасности».

    «По тому, кого выставит Украина (и выставит ли вообще), можно будет понять, готовы ли в Киеве в принципе возвращаться к той повестке (по всем заявлениям до сих пор – нет)», – отметил Лукьянов.

    Кроме того, по его словам, интерес представляет реакция США. Как указал политолог, Вашингтон «может заявить, что все идет отлично», подчеркнув готовность России и Украины к прямым переговорам. США могут заявить, что этого удалось добиться благодаря усилиям Вашингтона.

    Однако, заявил Лукьянов, США могут и «выразить разочарование уровнем» переговоров. «Хотя, в общем-то, Москва дает американцам понять, что на высоком уровне готова говорить с ними, для Украины только вот такое», – заявил Лукьянов. По его словам, «ход сделан, ждем ответного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Весной 2022 года, когда в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, делегацию России также возглавлял Мединский.

    В 2023 году Путин впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    На прошлой неделе Путин предложил начать переговоры с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется. «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

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    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    15 мая 2025, 18:48 • Новости дня
    США сняли санкции с КТК

    США сняли санкционные ограничения для КТК и компании «Тенгизшевройл»

    США сняли санкции с КТК
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти предоставили генеральную лицензию, разрешающую нефтяные услуги для проектов Каспийского трубопроводного консорциума и «Тенгизшевройл».

    Министерство финансов США ввело исключения из антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании «Тенгизшевройл», передает ТАСС.

    Согласно генеральной лицензии, разрешены все операции, которые были запрещены постановлением от 10 января 2025 года относительно предоставления нефтяных услуг. В документе отмечено: «Разрешаются все операции, запрещенные ранее, если они связаны с проектами КТК и «Тенгизшевройл». Исключения позволят компаниям продолжить работу и поддерживать поставки нефти на международный рынок. Ограничения, введенные ранее, касались широкого спектра нефтяных сервисов, но теперь эти проекты получили отдельный статус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон может ввести новые санкции против России. США сохраняют уже введенные ограничения.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черном морю и Днепру остаются основными проблемами, которые обсуждаются на переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

    Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

    Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

    Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

    Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая
    Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Северного командования США заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Гипотетический конфликт США с Россией, Китаем, КНДР или Ираном может быстро перерасти в противостояние с коалицией государств, передает ТАСС. Такую оценку дал глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо в письменном заявлении для комитета по делам Вооруженных сил Сената. Он отметил, что стратегическое партнерство между Россией, Китаем, КНДР и Ираном существенно расширилось после начала Россией специальной военной операции на Украине.

    Гийо подчеркнул, что пока речь не идет о формировании военного союза, однако общее восприятие Запада как дестабилизирующей силы может стать основой для военного партнерства. Генерал отдельно отметил развитие стратегических связей между Москвой и Пекином, которые, по его словам, «последовательно развивают стратегическое партнерство и военное сотрудничество для противостояния тому, что они расценивают как постоянную угрозу со стороны США их базовым интересам в сфере безопасности».

    По мнению главы командования, сотрудничество России и Китая способно быстро вырасти до скоординированных военных операций, что серьезно осложнит планирование для США и их союзников. Он считает, что КНР наращивает возможности конвенционального вооружения и совершенствует средства доставки ядерного оружия, чтобы угрожать Северной Америке.

    Ранее Гийо заявил об угрозе для США из-за российских ракет.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    13 мая 2025, 05:37 • Новости дня
    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине

    Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру

    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине
    @ IMAGO/Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины, где обсуждались возможные действия для прекращения огня и достижения мира на Украине.

    Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва объявляла о перемириях, однако киевские власти неоднократно их нарушали, в том числе в недавний трехдневный период на юбилей Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    13 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Келлог подчеркнул, что новые санкции могут быть серьезнее всех ранее введенных. По его словам, возможные меры предполагают введение ограничений против Банка России и компаний, перевозящих российскую нефть.

    Он отметил: «Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели». Дипломат пояснил, что подобные шаги станут ответом на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Напомним, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тысяч не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более семи тысяч таких мер.

    В апреле Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    13 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул, пишет Reuters.

    По данным Reuters, представители США планируют принять участие в переговорах по теме урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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    13 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Маск показал танец гуманоидного робота Optimus в реальном времени

    Опубликовано видео танцующего в реальном времени робота Optimus Tesla

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск продемонстрировал возможности робота Optimus, опубликовав видео с танцем, снятое в режиме реального времени и размещенное в социальной сети X.

    Американский предприниматель Илон Маск выложил видеозапись танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, передает РИА «Новости». По словам Маска, ролик был записан в реальном времени, что он особо отметил в публикации в социальной сети X.

    Также Маск напомнил о презентации 2021 года, когда вместо настоящего робота на сцене выступал актер в костюме и повторял танцевальные движения.

    «То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», – заявил Маск, подчеркивая достигнутый прогресс в разработке. Ранее Маск говорил, что благодаря нейросетям Optimus получил возможность передвигаться по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что создание автономных марсианских городов поможет человечеству избежать гибели из-за катастроф на Земле.

    Маск обратил внимание на сокращение числа боевых кораблей британского флота и отметил, что российский флот адаптирует стратегию к современным вызовам.

    База Старбейз в Техасе, где находится штаб-квартира SpaceX, получила юридический статус города после голосования жителей.

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    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика

    Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»? Подробности

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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022

    Прибывшая в Стамбул для переговоров с Украиной российская делегация «готова к серьезной работе», заявляют в российском МИД. Главой делегации вновь, как и в 2022 году, стал помощник президента Владимир Мединский. И хотя этим фактом в Киеве крайне раздражены, на самом деле у принятого руководством России решения о составе такой делегации есть неумолимая логика. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Празднование Дня Победы вызвало всплеск ненависти к русским Эстонии

    Эстонская пресса шельмует жителей города Нарва, большинство населения которого составляют русские. Эстонское государство рассматривает эту территорию как гнездо сепаратистов, которое необходимо держать под жестким контролем. У самих жителей Нарвы это рождает четкие ассоциации с Донбассом, обитателей которого в Киеве тоже любили изображать недочеловеками. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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