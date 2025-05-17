Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Кремль пообещал сообщить о разговоре Путина и Трампа
Кремль проинформирует общественность в случае, если президенты России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп решат провести телефонный разговор по итогам переговоров в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Кремль проинформирует общественность, если президенты России и США примут решение провести телефонный разговор, передает ТАСС.
Песков также подчеркнул, что на данный момент между Россией и США не было контактов по итогам встречи в Стамбуле. На вопрос, обсуждались ли итоги переговоров, представитель Кремля ответил: «Нет, контактов не было».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Песков заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки. По данным Telegraph, украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа.