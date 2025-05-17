Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа

Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории

Мединский: Война и переговоры в истории всегда идут одновременно

Tекст: Дарья Григоренко

Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, высказался в эфире телеканала «Россия 1» о сочетании войны и переговоров. По его словам, «как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», передает ТАСС.

Он отметил, что утверждение о возможности переговоров только после перемирия присуще людям, не знающим истории. Он подчеркнул: «О чем говорят сейчас многие? Это якобы сначала перемирие <…>, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают». По мнению Мединского, исторический опыт показывает, что переговорные процессы и военные всегда идут рука об руку.

Владимир Мединский напомнил о нескольких исторических конфликтах, в которых наряду с военными действиями велись переговоры. В числе таких примеров он упомянул американо-вьетнамский конфликт, войну в Корее и советско-финское противостояние — все они сопровождались дипломатическими контактами даже в разгар боев.

Мединский также сослался на фигуру немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, который в течение длительного времени служил послом в Санкт-Петербурге. По его словам, Бисмарк отлично знал русский язык, глубоко понимал особенности российской ментальности и осознавал стратегическое значение сотрудничества между Россией и Германией. Мединский процитировал одну из его знаковых фраз.

«Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», – пояснил Мединский.

Он добавил: «Вот это "русские всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории».

Ранее Мединский сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Кроме того, Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.