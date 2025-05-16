  • Новость часаВстреча России и Украины стартовала в Стамбуле
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    16 мая 2025, 13:00 • Новости дня

    Песков: У Путина вечером возможен международный звонок

    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина вечером

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина вечером.

    Вечером 16 мая у президента России Владимира Путина может состояться международный телефонный разговор, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

    «Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным 14 мая.

    Между тем президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.


    14 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая

    Песков: Путин 15 мая проведет рабочие встречи

    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин намерен 15 мая уделить день рабочим встречам, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О планах президента России провести рабочие встречи 15 мая сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в ответ на просьбу раскрыть детали графика президента на 15 мая, Песков лаконично отметил: «Рабочие встречи запланированы у президента».

    Он также уклонился от уточняющего вопроса о месте проведения встреч, вновь повторив, что речь идет о «рабочих встречах».

    Ранее Владимир Путин выступил с предложением Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 2022 году прямые переговоры между Россией и Украиной. Российская делегация объявила о готовности ожидать представителей Киева 15 мая в Стамбуле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Стамбуле планируется обсуждение сразу нескольких направлений, включая политические и технические аспекты.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле пока не раскрывается.

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    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

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    14 мая 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о диалоге с малайзийским премьером, который произошел во время осмотра ими Андреевского зала Кремля. Глава России задал гостю вопрос, для кого предназначался третий трон.

    Во время встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин провел ему экскурсию по Андреевскому залу Кремля, где стоят три трона.

    «Один трон для царя. Второй – для его жены, для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» – спросил премьера Малайзии Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

    Президент добавил, что премьер Малайзии немедленно ответил: «Для второй жены». Российский лидер отметил: «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры». Президент РФ подчеркнул, что традиционные ценности наших государств могут в чем-то не совпадать, но обмен информацией всегда полезен.

    Напомним, в Кремле в среду прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с акцентом на политическое и экономическое взаимодействие. В феврале Ибрагим согласился посетить Россию по приглашению Путина.

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    13 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    Политолог: Зеленский ставит условия для встречи с Путиным ради показухи
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в Турции, надеется повысить свой политический рейтинг и получить шанс на место в органах власти Евросоюза, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский завил, что встретится в Стамбуле только с Путиным, и ни с кем иным.

    «Владимир Зеленский надеется, что за счет личной встречи с президентом Владимиром Путиным сможет предстать в качестве легитимного лидера страны. Кроме того, это попытка показать себя якобы авторитетным мировым политиком, ищущим выход из кризиса», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, для Зеленского сейчас это особенно важно. «Во-первых, на Украине потенциально могут быть проведены президентские выборы. Во-вторых, он заинтересован в получении политических дивидендов с прицелом на место в органах власти Евросоюза», – считает собеседница.

    «При этом в Киеве понимают: обычно главы государств встречаются при уже намеченных вариантах договоренностей, чего мы пока не видим. Позиции сторон весьма расходятся. Но офис Зеленского старается в глазах мирового сообщества и собственных граждан выглядеть миротворческой и суверенной командой, хотя она всецело зависит от западных кураторов», – продолжила она.

    Спикер обратила внимание и на заявления о готовности Киева отменить запрет на ведение переговоров с Путиным. «Это очередные пустые спекуляции. На Украине сейчас царит абсолютный правовой нигилизм, и когда Зеленскому нужно обойти какие-то законы, он делает это легко и непринужденно», – заключила аналитик.

    Зеленский хочет встретиться в Стамбуле только с Путиным, и ни с каким другим представителем России, заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк. По его словам, Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Москвой, если российский лидер приедет в Турцию.

    В свою очередь, министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с инициативой Путина о прямом диалоге Москвы и Киева 15 мая в Стамбуле.

    Напомним, Путин выступил с предложением к Киеву возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны Украиной в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность диалога с Москвой. Европейские лидеры на закрытых переговорах также рекомендовали ему принять предложение России.

    Со своей стороны, глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    13 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    Президент сообщил о поступлении 50 тыс. добровольцев в армию ежемесячно
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о значительном увеличении числа добровольцев, поступающих на военную службу, подчеркнув их самостоятельное решение служить.

    Путин отметил, что не менее 50 тыс. добровольцев ежемесячно приходят на службу в российскую армию, передает ТАСС. На встрече с руководством «Деловой России» глава государства подчеркнул, что эти люди принимают решение добровольно, в том числе сотрудники предприятий, входящих в состав организации.

    Путин сравнил эту ситуацию с мобилизацией на Украине, отметив, что киевским властям удается принудительно привлекать в вооруженные силы порядка 30 тыс. человек в месяц. Президент добавил: «Они сейчас вылавливают человека. А у нас по 50-60 тыс. в месяц сами приходят, и из ваших трудовых коллективов в том числе».

    Ранее Путин заявил о значительной поддержке армии и флота со стороны общества и отметил, что ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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