Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио по итогам переговоров в Стамбуле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону результаты стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными, сообщил МИД России.
Телефонный разговор между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Государственным секретарем США Марко Рубио состоялся по инициативе Вашингтона, следует из сообщения МИД России.
Стороны обменялись мнениями по итогам прошедших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Рубио приветствовал договоренности по обмену военнопленными, а также подготовку сторонами своих предложений по условиям перемирия.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Лавров, в свою очередь, отметил, что США сыграли позитивную роль в том, что Киев согласился на возобновление переговоров в Стамбуле, и подтвердил готовность Москвы к дальнейшей совместной работе с американскими коллегами в этом направлении.
На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.