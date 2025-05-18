Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане

Tекст: Ирма Каплан

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

«Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана) многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.