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    Нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    Эрдоган поймал Макрона за руку
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    6 комментариев
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    13 комментариев
    18 мая 2025, 00:15 • Новости дня

    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане

    Рубио одобрил идею переговоров России и Украины в Ватикане
    @ Francis Chung - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский госсекретарь Марко Рубио считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, о чем он заявил в Риме перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи.

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что проведение встречи по украинскому урегулированию в Ватикане было бы комфортным для обеих сторон, так как это место способно обеспечить нейтральную и спокойную площадку для диалога между Россией и Украиной, сообщает сайт Госдепартамента.

    «Я бы не назвал это посредничеством, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам было бы удобно прибыть. Поэтому мы благодарны за их (Ватикана)  многолетние усилия не просто в попытках способствовать установлению мира, но и в обмене пленными», – сказал Рубио журналистам перед встречей с главой Конференции итальянских епископов кардиналом Маттео Дзуппи в Риме.

    До этого телеканал CBS News анонсировал интервью с Марко Рубио, в котором тот сообщает, что Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее». По словам Рубио, Трамп считает, что прямой разговор между двумя мировыми лидерами – единственный способ продвинуть вперед переговоры России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    17 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»

    Захарова предостерегла Киев от влияния советчиков НАТО на переговоры

    Захарова ответила Сибиге на «оскорбления и обзывания»
    @ mid.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к заявлению украинского дипломата Андрея Сибиги заявила, что Украина не должна позволять советчикам НАТО сбить себя с курса урегулирования ситуации.

    В своем Telegram-канале она отметила, что именно Россия предложила и реализовала инициативу по возвращению одной тысячи человек, о которой говорил Сибига.

    По словам Захаровой, если «отбросить оскорбления и обзывания», то даже по мнению Сибиги, предложенное Россией имело смысл.

    Она подчеркнула, что «главное – чтобы украинцы не позволяли натовским советчикам снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов».

    Ранее шеф украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, провокации и прочее », сторонам удалось договориться о возвращении 1 тыс. человек, отметив, что переговоры имели смысл как минимум ради этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16 был направлен на передовую под Красноармейском.

    Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, взятый в плен в ДНР, рассказал о своей службе в батальоне охраны аэродрома, где, по его словам, приземлялись истребители F-16, передает ТАСС. Пленный уточнил: «40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16. Но они там побыли и улетели куда-то. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали».

    Позднее командование объявило бойцам, что их отправляют на позиции в ДНР. Коваленко отметил, что понимал, куда их направляют: на линию соприкосновения в районе Красноармейска (Покровска). Он также добавил, что личный состав постепенно перераспределяли из батальона охраны по другим подразделениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в украинскую армию. Пленный также сообщил о принуждении восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов. Он заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    17 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    Боуз прокомментировал слова фон дер Ляйен о месте России в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывание главы Еврокомиссии о том, что Россия якобы не часть Европы, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Чея Боуза.

    Боуз отметил, что фон дер Ляйен фактически взяла на себя роль определяющей, кто относится к Европе, и назвал ее подход диктатом по географии, передает РИА «Новости».

    «Неизбранный, коррумпированный Еврофюрер теперь устанавливает диктат по географии. Это не пародийный аккаунт. Это действительно она», – заявил он.

    Слова фон дер Ляйен вызвали в соцсетях бурные обсуждения и критику в адрес Еврокомиссии за попытки навязать свою трактовку географических и политических границ Европы.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, ее мидж навсегда испачкан.

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    17 мая 2025, 17:21 • Новости дня
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    Буданов забылся и перешел на русский язык в эфире украинского ТВ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время интервью на украинском телевидении Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) забылся и заговорил по-русски, он допустил возможность масштабного обмена военнопленными «1 000 на 1 000» уже на следующей неделе.

    Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) во время интервью украинскому телевидению заговорил по-русски. На вопрос ведущего о возможном обмене военнопленными он произнес: «Ну вы же понима… вразумиете», неожиданно начав фразу на русском языке.

    В ходе беседы Буданов также заявил, что масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом в формате «1 000 на 1 000» может пройти на следующей неделе. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются, и стороны близки к завершению подготовки.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. человек.

    СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий и наличие переводчика с украинского на русский на переговорах в Стамбуле.

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    17 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    Константинов заявил о скором возвращении Украины к России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина рано или поздно вернется к России после того, как убедится в бесперспективности европейского выбора, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

    Константинов отметил, что на такой разворот потребуется еще время. Он также выразил мнение, что последствия распада СССР до сих пор не преодолены, передает РИА «Новости».

    По словам Константинова, украинское общество со временем осознает, что его будущее связано с Россией. Глава парламента Крыма убежден, что восстановление единства возможно, но процесс этот будет постепенным.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современной Украины.

    Коментарии (19)
    17 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боев за Александрополь российский штурмовик вступил в рукопашную схватку с военным ВСУ, после чего группа зачистила блиндаж.

    О деталях боя в районе Александрополя сообщил штурмовик 242-го полка Дмитрий Бородавко, передает ТАСС. Он рассказал, что группа из четырех человек получила задание штурмовать блиндаж противника. Благодаря дождю подразделению удалось незаметно добраться до позиций ВСУ, несмотря на попытки украинских дронов обнаружить их. В ходе штурма бойцы попали под перекрестный огонь, а в укрытие Бородавко была брошена граната, которая взорвалась рядом.

    Сослуживцы штурмовика получили ранения, сам он также был ранен, однако группа продолжила штурм. Когда у Бородавко закончились патроны, ему пришлось вступить в рукопашную схватку с украинским солдатом.

    «Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», – заявил боец.

    На зачистку блиндажа ушло несколько часов, после чего утром бойцы отправились выполнять новое задание. Бородавко провел в тылу противника трое суток, корректируя огонь российской артиллерии и дронов по позициям ВСУ. По его словам, он находился всего в пяти метрах от украинских военных, тщательно скрываясь под пончо от тепловизоров и корректируя удары по координатам. Эта операция позволила ослабить силы противника и способствовала освобождению Александрополя российскими войсками.

    Штурмовика освободили российские военные, зачистившие позиции противника. Бородавко был мобилизован из Батайска, участвовал в боях за Артемовск и Марьинку, но отмечает, что не имеет наград и служит не ради них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы после подрыва танка на мине в районе Скудного. Якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказывал, что украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов. Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке украинского бойца, видео с этим эпизодом было распространено в соцсетях.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    17 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает детали переговоров со стороны России и Украины ради их результативности.

    По его словам, Москва не комментирует публикации СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле, чтобы не навредить самому процессу, передает ТАСС.

    «Все вот такие «сливы» мы комментировать не будем», – подчеркнул он.

    Песков также сообщил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня.

    Он уточнил, что стороны договорились обменяться такими перечнями, а детали российских условий пока не будут анонсированы, поскольку переговоры продолжаются в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000».

    Известно, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона в первую очередь обсуждала прекращение огня.

    Как отметили аналитики, переговоры прошли по российскому сценарию и позволили Москве добиться реализации нескольких задач.

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    17 мая 2025, 15:40 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    Писториус призвал ЕС готовиться к прекращению огня на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна быть готова к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус подчеркнул важность заблаговременной подготовки к возможному дню начала перемирия между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что несмотря на отсутствие перспектив перемирия на данный момент, европейские страны должны смотреть в будущее и думать не только о текущей ситуации, но и о первом дне после возможного прекращения огня.

    Писториус добавил, что Германия готова взять на себя ведущую роль в поддержке восстановления Украины, объединив усилия в коалиции стран, желающих оказать помощь после наступления перемирия.

    По оценке газеты The New York Times, Россия вышла победителем из дипломатической схватки. American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.American Conservative сообщила об успешном исходе переговоров в Стамбуле.

    Эксперты отметили, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

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    17 мая 2025, 10:09 • Новости дня
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская ставка на буффонаду Владимира Зеленского на переговорах с Россией в Стамбуле не принесла Киеву успеха, пишет испанская газета Publico.

    По данным издания, Киев проявил недальновидность, выбрав в качестве основы дипломатии буффонаду Зеленского, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что такая тактика работала в Европе, однако оказалась неэффективной на переговорах с Россией в Стамбуле.

    Автор статьи полагает, что проблема украинской дипломатии заключалась в игнорировании сложности российской переговорной позиции, способной дезориентировать оппонента и скрывать реальные планы Москвы.

    В тексте отмечается, что буффонада Зеленского дала России время для закрепления успехов, что выгодно Москве.

    В марте газета ВЗГЛЯД писала, что американцы показали на весь мир шоу, на котором «заезжему провинциальному комедианту» указали на его реальное место в пищевой цепочке.

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    17 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева

    Политолог Журавлев: Подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна

    Эксперт объяснил важность того, кто поставит подпись под договоренностями со стороны Киева
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Подпись, которую поставит Украина, не должна быть дезавуирована, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. О ключевом значении того, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Чтобы встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась, переговорные делегации должны договориться о территориальном размежевании и гарантиях – чтобы этот мир не превратился в банальное перемирие», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

    «Если будет найдено хотя бы направление для решения двух этих очень сложных вопросов, тогда есть смысл встречаться, – добавил собеседник. – В таком случае можно будет на уровне первых лиц снять какие-то остающиеся противоречия. Но если сейчас позиции принципиально противоположные, то зачем встречаться, что обсуждать?».

    Политолог подчеркнул, что встреча лидеров – это не начало дипломатического процесса, а его конец, до этого должен появиться результат работы переговорных групп.

    «Сначала должна быть договоренность, а потом уже встреча лидеров, которые уточняют, объясняют и гарантируют эту договоренность. Иногда предварительные договоренности отклоняют, как в случае со сделкой по украинским редкоземельным металлам. После встречи Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме все закончилось не так, как ожидалось», – напомнил спикер.

    Журавлев пояснил также, почему российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями.

    «Эта подпись не должна быть дезавуирована на основании того, что человек, который ставит ее, не имел на это право. На Украине сейчас все очень запутано – президент не переизбран, к тому же он запретил указом вести себе переговоры с Россией. А подпись должна быть легитимная. Если нынешние украинские подписанты нелегитимны, то они сами же потом скажут, что «ничего не знают и подписывали договоренности в состоянии алкогольного бреда», – добавил гендиректор ИРП.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран.

    При этом Москва придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями в случае достижения компромисса между делегациями России и Украины.

    Первый раунд переговоров после трехлетнего перерыва прошел по инцициативе Путина накануне в Стамбуле. По его итогам был анонсирован крупнейший за всю историю СВО обмен по формуле «1000 на 1000» и озвучены планы продолжать переговоры. Сейчас делегации занимаются детальной проработкой предложений по установлению режима прекращения огня. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», – заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

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    17 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    Медведев предупредил «врагов России» о риске войны в случае провала переговоров
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки давления «врагов» на Россию с помощью ультиматумов создают риск эскалации конфликта с возможным появлением новых сторон и более современного оружия, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил о потенциальных последствиях неудачных переговоров по конфликту, передает ТАСС.

    Он отметил, что ультиматумы в адрес России не приведут к прекращению боевых действий, а лишь могут усугубить ситуацию.

    «Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками», – заявил Медведев в социальной сети Х( бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик напомнил, что мирные переговоры не всегда заканчиваются завершением военных действий.

    Посольство России призвало Лондон не вмешиваться в переговоры с Украиной.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Европа не смогла навязать России свои условия, а ключевыми фигурами в переговорах остаются Владимир Путин и Дональд Трамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле дипломатическая инициатива перешла к России.

    Коментарии (6)
    17 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    Песков объяснил важность личности подписанта переговорных документов от Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская сторона придает ключевое значение тому, кто со стороны Киева поставит подпись под возможными договоренностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, для Москвы крайне важно, кто именно подпишет документы от имени Киева в случае достижения договоренностей между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Также Песков прокомментировал возможность личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    По словам представителя Кремля, подобная встреча может состояться только в случае достижения определенных договоренностей между переговорными делегациями двух стран. Кремль считает такую встречу возможной.

    По словам пресс-секретаря президента, любые прямые переговоры между лидерами должны стать итогом серьезной работы переговорщиков.

    Ранее политолог Евгений Минченко оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

    Коментарии (11)
    17 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Publico: Зеленский захотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский планировал устроить публичную перепалку с президентом России Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле, сообщил журналист испанского издания Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico.

    План Владимира Зеленского по организации публичной перепалки с Владимиром Путиным во время переговоров в Стамбуле провалился, передает РИА «Новости».

    Как отмечает журналист Хуан Антонио Санс в статье для издания Publico, Зеленский пытался заманить Путина в «медийную ловушку», однако Москва не поддалась на эти попытки.

    По словам Санса, Зеленский «бросил вызов Владимиру Путину», однако никаких успехов не добился. Журналист считает, что Путин унизил Зеленского, разоблачив его попытки превратить диалог в спектакль.

    Обозреватель Publico также полагает, что изначально громко анонсированная Зеленским двусторонняя встреча была обречена на провал из-за политической недальновидности киевского руководства и нарушения дипломатических процедур. По его мнению, прямые переговоры на высшем уровне не должны заменять предварительные контакты на уровне дипломатов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким за его требования личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на высказывания Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле и назвала его клоуном и неудачником.

    Коментарии (4)
    17 мая 2025, 18:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине

    Госдеп: Рубио передал Лаврову послание Трампа о поддержке мирного плана

    Лавров и Рубио обсудили мирный план США по Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон рассматривает всеобъемлющий американский план как ключ к миру на Украине, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    В Госдепе сообщили, что Рубио и Лавров обсудили американский план по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Подробности обсуждений были приведены в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    По ее словам, в ходе разговора Рубио положительно оценил достигнутое 16 мая в Стамбуле соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной. Дипломат подчеркнула, что госсекретарь передал решительное послание президента [США Дональда] Трампа о «приверженности достижения устойчивого завершения российско-украинской войны».

    Ранее МИД России сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров и дальнейшие шаги по обмену военнопленными.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая для обсуждения ситуации на Украине и вопросов торгового сотрудничества.

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