В Венгрии показали видео процесса подделки накладных экс-генералом СБУ в туалете
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) опубликовало видеозапись, на которой бывший генерал-майор СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка», подделывает накладные в общественном туалете.
На кадрах видно, как мужчина средних лет сидит на ящике для перевозки денег, разложив документы на пеленальном столике и ставя на них печати, передает РИА «Новости».
В помещении находятся еще как минимум двое мужчин, один из которых ведет съемку, они переговариваются на русском языке и шутят. «В ходе расследования всплыл ряд доказательств, указывающих на неясность обстоятельств перевозки украинских наличных денег через Венгрию, а также на то, что их происхождение и использование тоже могут представлять собой преступление. Это подтверждается видеозаписью, которую ведомство публикует полностью», – отмечено в пресс-релизе ведомства.
По данным NAV, перевозимые банкноты евро и долларов были свежеотпечатанными и ранее не находились в обращении. Евро были выпущены центробанком Италии. Кроме украинского «Ощадбанка», к перевозкам причастны также польский и гибралтарский банки.
В ведомстве подчеркнули, что информация о возможных преступлениях уже направлена в генеральную прокуратуру Венгрии. NAV также инициировало выдачу европейского ордера на расследование в отношении Австрии и Польши.
В марте венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.
«Ощадбанк» потребовал от Венгрии вернуть конфискованные 80 млн долларов и 9 кг золота.