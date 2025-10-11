Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Пограничники нашли у ехавшей в Румынию украинки 1 млн долларов под капотом машины
Украинские пограничники обнаружили 1 млн долларов наличными в автомобиле Mercedes на пункте пропуска «Порубное», направлявшемся в Румынию, сообщила Госпогранслужба Украины.
К операции пограничники подготовились заранее, получив оперативную информацию о попытке незаконного вывоза денег. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, был направлен на углубленный осмотр.
В моторном отсеке был обнаружен специальный тайник, где находилось 38 пакетов и семь свертков с 970 тыс. долларов. Помимо изъятой валюты, у задержанной женщины-курьера был конфискован ее автомобиль.
В конце сентября украинские пограничники задержали двух машинистов поездов, организовавших тайный транзит для уклонистов в Польшу за 10 тыс. долларов с человека.
На Украине задержали пограничников, выпустивших 80 мужчин за границу.