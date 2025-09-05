Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
На Украине задержали пограничников, выпустивших 80 мужчин за границу
Сотрудники ГБР задержали пять пограничников за незаконный выезд призывников
Пять украинских пограничников подозреваются в содействии незаконному выезду 80 мужчин призывного возраста на границе с Польшей.
Задержание пятерых сотрудников пограничной службы в западном регионе Украины произошло на пункте пропуска на границе с Польшей, передает ТАСС.
По данным ГБР, военные нарушали правила проверки документов, не сверяли данные с базами и не вносили сведения о пересечении границы, фактически позволяя мужчинам призывного возраста покидать страну без законных оснований.
В результате этих действий, как отмечают в ведомстве, через границу незаконно выехали минимум 80 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничников обвиняют по статьям «Нарушение правил несения пограничной службы» и «Незаконная переправка лиц через госграницу Украины», им грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, правоохранители устанавливают источники происхождения имущества одного из командиров задержанных, среди которого значатся квартиры, дом, земельный участок и дорогие автомобили. В сообщении ГБР отмечается, что только в этом году начато 141 уголовное производство по фактам организации незаконной переправки лиц через границу, 73 дела уже переданы в суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине, сопровождающуюся избиениями и смертями, позорным явлением для Европы XXI века.
В южном регионе Украины мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу с Молдавией, был убит сотрудниками Госпогранслужбы.