    Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    17 апреля 2026, 14:54 Мнение

    Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Только ленивый не отмечал особого отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину. Для противников американского президента эта тема – в виде обвинений в работе на Кремль – уже много лет является одной из излюбленных.

    Нет смысла углубляться в психологический анализ и пытаться понять, какие конкретно чувства испытывает нынешний хозяин Белого дома к своему российскому коллеге, насколько искренней является заявляемая им симпатия к Путину. Но невозможно спорить, что Трамп неизменно демонстрирует подчеркнуто уважительное отношение к российскому президенту, что для него – известного своими резкими, а то и откровенно оскорбительными высказываниями в адрес многих государственных лидеров – нехарактерное и очень показательное поведение.

    Разгадка такого поведения американского президента весьма проста: в биографии и образе жизни российского президента очень много обстоятельств, которые Трамп с удовольствием примерил бы на себя. Путин встал во главе России, когда страна находилась на грани крушения, и не просто добился ее возрождения, но и вернул на самую вершину геополитического олимпа. Для Трампа тема восстановления величия Америки и преодоления системного кризиса, в который она погружается, является базовой на протяжении обоих его президентств, так что его российский коллега является для хозяина Белого дома определенным ориентиром – но не следования по его пути.

    Причина очевидна: американский президент очень высоко ценит внешние, бьющие в глаза эффекты и при этом стремится к достижению молниеносных результатов. Однако в политике это просто не работает. Блеск великодержавности строится на многих годах тяжелейшей, кропотливой, малозаметной и очень трудной работы. Резкие метания из стороны в сторону, радикальные решения – будь то кадровые или содержательные – обычно приводят к ухудшению ситуации. Большая политика – это всегда про компромисс, простые решения тут гарантированно неверные и приводят к ухудшению положения дел, зато улучшения происходят медленно и зачастую незаметно для людей.

    Только относительно недавно, считанные годы назад, российское общество признало принципиальную правоту путинского подхода к изменениям: не требовать всего и сразу, избегать резких шагов, принимать неудачи как неизбежную часть процесса, требующую продолжения усилий в направлении выбранной цели. Самодисциплина, системная работа, взвешенные решения, последовательность и упорный труд – вот главные принципы, которыми руководствуется Путин. Но Трампу это не подходит, поскольку результат проявляется небыстро и обычно малозаметно.

    Американскому же президенту нужно все и сразу. Именно отсюда метания из стороны в сторону, радикально резкие высказывания, провокации и, мягко говоря, не слишком продуманные решения – и все это под глазурью максимальной помпезности в стиле. По сути, это воплощение американской деловой (и не только деловой) поговорки Fake it till you make it – «Притворяйся, пока не сделаешь это реальным».

    Вот только в политике, тем более политике великих держав, фальшивая позолота слетает куда быстрее, чем в бизнесе. То, что помогало Трампу на протяжении десятилетий успешно зарабатывать большие деньги, сейчас стремительно тащит его на дно. Страна и ее суверенитет стоят на развитой инфраструктуре, сильной экономике, продовольственной безопасности, мощной армии, общественном благополучии и огромном множестве иных важнейших вещей, которые просто невозможно подделать, зато их развитие требует колоссального труда и много времени. Сиюминутные решения, скандалы, шумиха и провокации для национального лидера ухудшают дело, а не помогают ему.

    Исход закономерен: спустя чуть больше года второго президентства Трампа его рейтинги пикируют вниз, провал следует за провалом, а будущее американского президента видится все более мрачным. В свою очередь общественная поддержка Путина, при всех трудностях, с которыми приходится справляться России и ее гражданам, уже много лет остается на высоком уровне, недосягаемом для его американского коллеги.

    И это не повод для злорадства, а полезный урок для всех: в государственной политике результат дают самоотверженная любовь к Родине и упорный труд во имя ее благополучия, а ставка на эгоизм и внешние эффекты гарантированно ведут к тяжелому поражению.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

