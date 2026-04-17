Только ленивый не отмечал особого отношения Дональда Трампа к Владимиру Путину. Для противников американского президента эта тема – в виде обвинений в работе на Кремль – уже много лет является одной из излюбленных.

Нет смысла углубляться в психологический анализ и пытаться понять, какие конкретно чувства испытывает нынешний хозяин Белого дома к своему российскому коллеге, насколько искренней является заявляемая им симпатия к Путину. Но невозможно спорить, что Трамп неизменно демонстрирует подчеркнуто уважительное отношение к российскому президенту, что для него – известного своими резкими, а то и откровенно оскорбительными высказываниями в адрес многих государственных лидеров – нехарактерное и очень показательное поведение.

Разгадка такого поведения американского президента весьма проста: в биографии и образе жизни российского президента очень много обстоятельств, которые Трамп с удовольствием примерил бы на себя. Путин встал во главе России, когда страна находилась на грани крушения, и не просто добился ее возрождения, но и вернул на самую вершину геополитического олимпа. Для Трампа тема восстановления величия Америки и преодоления системного кризиса, в который она погружается, является базовой на протяжении обоих его президентств, так что его российский коллега является для хозяина Белого дома определенным ориентиром – но не следования по его пути.

Причина очевидна: американский президент очень высоко ценит внешние, бьющие в глаза эффекты и при этом стремится к достижению молниеносных результатов. Однако в политике это просто не работает. Блеск великодержавности строится на многих годах тяжелейшей, кропотливой, малозаметной и очень трудной работы. Резкие метания из стороны в сторону, радикальные решения – будь то кадровые или содержательные – обычно приводят к ухудшению ситуации. Большая политика – это всегда про компромисс, простые решения тут гарантированно неверные и приводят к ухудшению положения дел, зато улучшения происходят медленно и зачастую незаметно для людей.

Только относительно недавно, считанные годы назад, российское общество признало принципиальную правоту путинского подхода к изменениям: не требовать всего и сразу, избегать резких шагов, принимать неудачи как неизбежную часть процесса, требующую продолжения усилий в направлении выбранной цели. Самодисциплина, системная работа, взвешенные решения, последовательность и упорный труд – вот главные принципы, которыми руководствуется Путин. Но Трампу это не подходит, поскольку результат проявляется небыстро и обычно малозаметно.

Американскому же президенту нужно все и сразу. Именно отсюда метания из стороны в сторону, радикально резкие высказывания, провокации и, мягко говоря, не слишком продуманные решения – и все это под глазурью максимальной помпезности в стиле. По сути, это воплощение американской деловой (и не только деловой) поговорки Fake it till you make it – «Притворяйся, пока не сделаешь это реальным».

Вот только в политике, тем более политике великих держав, фальшивая позолота слетает куда быстрее, чем в бизнесе. То, что помогало Трампу на протяжении десятилетий успешно зарабатывать большие деньги, сейчас стремительно тащит его на дно. Страна и ее суверенитет стоят на развитой инфраструктуре, сильной экономике, продовольственной безопасности, мощной армии, общественном благополучии и огромном множестве иных важнейших вещей, которые просто невозможно подделать, зато их развитие требует колоссального труда и много времени. Сиюминутные решения, скандалы, шумиха и провокации для национального лидера ухудшают дело, а не помогают ему.

Исход закономерен: спустя чуть больше года второго президентства Трампа его рейтинги пикируют вниз, провал следует за провалом, а будущее американского президента видится все более мрачным. В свою очередь общественная поддержка Путина, при всех трудностях, с которыми приходится справляться России и ее гражданам, уже много лет остается на высоком уровне, недосягаемом для его американского коллеги.

И это не повод для злорадства, а полезный урок для всех: в государственной политике результат дают самоотверженная любовь к Родине и упорный труд во имя ее благополучия, а ставка на эгоизм и внешние эффекты гарантированно ведут к тяжелому поражению.