Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом на Украине

Следовавший из Киева поезд врезался в тепловоз в Винницкой области

Tекст: Мария Иванова

Поезд «Интерсити», направлявшийся из Киева в польский Перемышль, столкнулся с тепловозом на станции Браилов в Винницкой области, передает ТАСС. Инцидент произошел в центральной части Украины.

«В Браилове Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд «Интерсити»сообщением Киев – Перемышль», – сообщили в компании «Укрзализныця». Уточняется, что тепловоз выполнял маневры на примыкающем пути и врезался в боковую часть пассажирского состава.

В результате аварии никто не пострадал: 576 пассажиров поезда и работники железной дороги в безопасности.

