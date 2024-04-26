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В Киеве сошел с рельсов товарный поезд
Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи узловой железнодорожной станции Киев-Волынский на юго-западе украинской столицы, сообщили местные СМИ.
Как пишет «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, причиной аварии, которая произошла накануне около 22.00, стало намеренно установленное на пути тормозное устройство.
По его словам, по данному факту решается вопрос о возбуждении дела по статье о диверсии (ст. 113 УКУ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, передает ТАСС.