Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

Tекст: Александра Юдина

Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.