Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ
Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.
Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».
Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.
Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.
Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.