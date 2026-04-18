Расстрелявший людей в Киеве мужчина был насильно мобилизован и сбежал из части

Tекст: Вера Басилая

Мужчина, открывший огонь по прохожим в Киеве и взявший заложников в супермаркете, был мобилизован несколько дней назад против своей воли, его звали Дмитрий Васильченков, ему было 57 лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

«Сегодня он сбежал из части, открыл огонь… по прохожим, а потом взял в заложники покупателей супермаркета», – говорится в публикации. В ходе штурма супермаркета полицейский спецназ ликвидировал преступника.

Местные власти не комментировали публично детали происшествия, однако Mash отмечает, что все обстоятельства указывают на вынужденную мобилизацию Васильченкова. Официальных данных о пострадавших и точном числе заложников пока не поступало.

Ранее вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

Позже количество жертв трагедии возросло до шести человек из-за смерти госпитализированной женщины.

Массовый расстрел людей и захват заложников в киевском супермаркете, в результате которых погибли шесть человек, квалифицированы как террористический акт.