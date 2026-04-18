Trump Organization решила построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

Tекст: Денис Тельманов

Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта сообщила, что компания Trump Organization и ее партнеры планируют построить в Тбилиси многофункциональный комплекс высотой примерно 70 этажей.

Новый небоскреб, получивший название Trump Tower Tbilisi, станет самым высоким зданием в грузинской столице.

По данным издания, в небоскребе разместятся элитные жилые резиденции и торговые площади.

Проект разрабатывается американской архитектурной фирмой Gensler совместно с грузинскими девелоперами Archi Group и Biograpi Living. Кроме того, в реализации участвует нью-йоркская компания Sapir Organization.

Хотя Дональд Трамп не участвует в текущем управлении Trump Organization с 2017 года, руководством занимаются его сыновья Эрик и Дональд-младший в качестве исполнительных вице-президентов.

Сам американский лидер продолжает контролировать компанию через слепой траст и остается ее главным руководителем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп представил проект небоскреба для будущей президентской библиотеки в Майами. Trump Organization также запустил собственную мобильную сеть и анонсировал выпуск фирменного смартфона, который будут собирать в США.