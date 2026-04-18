Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.11 комментариев
Trump Organization решила построить самый высокий небоскреб в Тбилиси
В столице Грузии появится новый небоскреб Trump Tower Tbilisi высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием города.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта сообщила, что компания Trump Organization и ее партнеры планируют построить в Тбилиси многофункциональный комплекс высотой примерно 70 этажей.
Новый небоскреб, получивший название Trump Tower Tbilisi, станет самым высоким зданием в грузинской столице.
По данным издания, в небоскребе разместятся элитные жилые резиденции и торговые площади.
Проект разрабатывается американской архитектурной фирмой Gensler совместно с грузинскими девелоперами Archi Group и Biograpi Living. Кроме того, в реализации участвует нью-йоркская компания Sapir Organization.
Хотя Дональд Трамп не участвует в текущем управлении Trump Organization с 2017 года, руководством занимаются его сыновья Эрик и Дональд-младший в качестве исполнительных вице-президентов.
Сам американский лидер продолжает контролировать компанию через слепой траст и остается ее главным руководителем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп представил проект небоскреба для будущей президентской библиотеки в Майами.