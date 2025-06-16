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Компания Трампа объявила о выпуске золотых телефонов американской сборки
Конгломерат президента США Trump Organization представил собственную мобильную сеть и сообщил о будущем выпуске фирменного смартфона, который будет собираться в США.
Trump Organization объявила о запуске мобильной связи под брендом Trump Mobile (T1 Mobile), говорится в пресс-релиз компании, передает ТАСС. Оператор будет предоставлять услуги пятого поколения, а сеть будет работать на инфраструктуре трех крупнейших сотовых операторов Америки – AT&T, T-Mobile и Verizon Wireless.
В сообщении компании отмечается, что в августе Trump Organization начнет продажи собственного смартфона T1 Phone. Устройство будет производиться в золотом корпусе и собираться на территории США.
Trump Organization специализируется на строительстве, гостиничном бизнесе и индустрии развлечений. Руководят компанией сыновья Дональда Трампа – Дональд и Эрик.
В 2021 году компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group сообщила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social (соцсеть «ПРАВДА»).