Трамп представил проект небоскреба для президентской библиотеки в Майями

Tекст: Мария Иванова

Американский лидер вместе с сыном Эриком опубликовал видеопрезентацию будущей президентской библиотеки в центре Майами, сообщает The Washington Post.

В ролике представлен проект 50-этажного небоскреба из стекла и золота с красно-бело-синим шпилем, который заметно возвышается над окружающими зданиями. Внутри башни предполагается разместить воссозданные части Белого дома, военную технику, а также по меньшей мере две золотые статуи Трампа.

Видео, по данным издания, создано с применением технологий искусственного интеллекта. На кадрах – посетители, поднимающиеся по золотому эскалатору, что отсылает к объявлению Трампом своей президентской кампании в 2015 году, а также осматривающие воссозданный Овальный кабинет, Западное крыло и планируемый бальный зал Белого дома. В здании показаны макеты самолета, похожего на Air Force One, и военной техники, а на террасе изображена вечеринка.

Проект библиотеки размещен на сайте TrumpLibrary.org, где ведется сбор частных пожертвований. В видео говорится, что архитектурная фирма Bermello Ajamil из Флориды отвечает за разработку проекта. Представители компании, как уточняет издание, пока не прокомментировали детали будущей библиотеки.

По информации Politico, еще в декабре соратники американксого лидераобсуждали строительство 47-этажного здания в честь победы на выборах 47-го президента. Новый комплекс должен превзойти по масштабу другие президентские библиотеки: например, библиотека Барака Обамы в Чикаго достигает 69 метров в высоту. Президент США неоднократно критиковал архитектуру объекта своего предшественника.

Глава Белого дома также заявлял о намерении разместить в библиотеке самолет Boeing 747-8, подаренный Катаром и оцененный в 400 млн долларов. Демократы призывают к большей прозрачности финансирования – миллионы долларов уже пообещали частные компании, однако федеральные правила не требуют раскрывать имена доноров.

Сын президента и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп активно вовлечен в подготовку проекта. По его словам, команда работала над концепцией последние шесть месяцев. «Этот ориентир на воде в Майами, штат Флорида, станет вечным памятником удивительному человеку, удивительному девелоперу и величайшему президенту, которого когда-либо знала наша нация», – подчеркнул Эрик Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил построить в Вашингтоне триумфальную арку выше мемориала Линкольна. Компания Trump Organization объявила о договоренности с румынским девелопером по строительству элитной башни Trump Tower Bucharest.