Врачи из Сербии решиши осмотреть Младича в Гааге 22 апреля

Врачи из Сербии решили осмотреть Младича в Гааге 22 апреля

Tекст: Денис Тельманов

Два врача из Сербии посетят бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге 22 апреля, сообщает РИА «Новости».

По словам сына генерала, Дарко Младича, состояние его 83-летнего отца ухудшилось еще 10 апреля, когда у него предположительно случился легкий инсульт. Семья и власти Сербии отправили МОМУТ официальный запрос на предоставление медицинского отчета и разрешение на осмотр сербскими врачами.

Дарко Младич уточнил, что сам направляется в Гаагу 19 апреля, но сможет увидеть отца только в понедельник, а два врача – кардиолог и невролог – прибудут во вторник и осмотрят генерала в среду.

«Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось», – отметил сын генерала. Он добавил, что Младич очень слаб, ему трудно разговаривать, он не может самостоятельно вставать и садиться. Документы из тюрьмы также подтверждают крайне тяжелое состояние здоровья.

Семья генерала ожидает ответа МОМУТ на запрос России и Сербии в Совете Безопасности ООН о возможном освобождении Младича по состоянию здоровья.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совбеза ООН потребовала передать Младича в Сербию для дальнейшего отбывания наказания или освободить его по гуманитарным причинам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын генерала Дарко Младич заявил, что состояние бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича значительно ухудшилось и приближается к критическому.

