    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    18 апреля 2026, 21:24 • Новости дня

    Захарова заявила о планах Запада завладеть украинским черноземом и нефтью России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохраняющихся у Запада стремлениях завладеть украинским черноземом и российской нефтью.

    Захарова в интервью ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила, что западные страны не отказались от идеи получить контроль над украинским черноземом, российской нефтью и газом, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что речь идет о реваншизме, который выражается в желании Запада провести передел мира и ресурсов в свою пользу, добившись победы в «дележке мира».

    По словам Захаровой, подобная стратегия является проявлением колонизаторского и империалистического подхода к планете. Она добавила, что на Западе считают победу Советского Союза во Второй мировой войне случайной и недопустимой, и намерены «исправить» эту ситуацию.

    Дипломат уточнила, что речь идет не о чьих-то частных мнениях, а о глобальной политике, которая получила широкое распространение среди западных элит.

    Ранее Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны ради сохранения глобального господства.

    Также дипломат напомнила о наличии у России «губозакаточной машинки» для западных реваншистов.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    15 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    США отказались продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть

    Tекст: Антон Антонов

    США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», – приводит слова Бессента передает РИА «Новости».

    По его словам, временное смягчение санкций в отношении российской нефти было необходимо Вашингтону для стабилизации рынка. Он заявил, что рассматривались «сценарии конца света», при которых цена нефти поднималась бы до 150, 200 или 250 долларов за баррель.

    Министр отметил, что выдача генеральной лицензии помогла удержать котировки и, по оценкам Вашингтона, могла принести России около 2 млрд долларов дохода. Бессент добавил, что при росте цен до 150 долларов Москва заработала бы значительно больше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывались предположения, что американские власти вероятно примут решение о продлении действия лицензии на продажу российской нефти для контроля мировых цен. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал вариант сохранить ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне роста цен на топливо и переговоров по Ближнему Востоку.

    В марте Вашингтон разрешил продажу загруженных до 12 марта российских энергоносителей.

    18 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»

    Tекст: Мария Иванова

    Ошибочное восприятие России как «слабого государства» чревато серьезными последствиями, поскольку пересечение невидимых красных линий способно мгновенно исчерпать запас национального терпения, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров настоятельно рекомендовал отказаться от попыток приравнять государственную мощь к слабости, передает ТАСС. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он прокомментировал недавние высказывания иностранных политиков.

    «Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил о традиционном русском терпении, которое имеет свои пределы. Он добавил, что рано или поздно оно может лопнуть, и назвал положительным моментом абсолютную неосведомленность оппонентов о точном расположении красных линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома пообещал больше не использовать термин «бумажный тигр» для критики России. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные высказывания обычным элементом публичной дипломатии.

    Президент Владимир Путин прокомментировал эту американскую риторику на пленарной сессии клуба «Валдай».

    16 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО после завершения конфликта на Украине, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Классон.

    По его словам, Москва способна в любой момент устроить проверку Североатлантического альянса, например, взяв под контроль один из островов в Балтийском море, пишет Times, передает РИА «Новости».

    Классон отметил, что Швеция готовится к такому сценарию.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически.

    18 апреля 2026, 01:52 • Новости дня
    МИД: НАТО считает Балтийско-Скандинавский регион возможной зоной конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».

    Грушко добавил, что представители военного блока особенно рьяно осваивают Балтийско-Скандинавский регион. Именно эта территория рассматривается руководством организации как наиболее вероятная зона противостояния с Москвой.

    Ранее Грушко исключал возможность взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом. В прошлом году дипломат обвинял страны западного блока в максимальном нагнетании напряженности в Балтийском регионе.

    16 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о минимизации последствий санкций для России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не первый год живет под грузом незаконных санкций, которые считает нарушающими международное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия на протяжении длительного времени находится под давлением санкций, которые считает незаконными, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию минфина США о новых ограничениях.

    «Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.

    Президент Владимир Путин заявил о полном крахе западных карательных мер против страны.

    16 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    Вложения России в американские гособлигации сократились

    Tекст: Мария Иванова

    В феврале объем активов Москвы в государственном долге США снизился на 3 миллиона, составив всего 26 млн долларов.

    В конце зимы размер активов РФ в американском госдолге составил 26 млн долларов против 29 млн месяцем ранее, передает РИА «Новости».

    Основная часть этой суммы традиционно приходится на долгосрочные бумаги.

    Структура российских инвестиций немного изменилась: сейчас в долгосрочных облигациях размещено 23 млн долларов, а в краткосрочных – 3 млн долларов. В январе эти показатели равнялись 22 млн и 7 млн долларов соответственно.

    Крупнейшим держателем американского долга остается Япония, увеличившая свои резервы до 1,24 трлн долларов. Вторую строчку уверенно занимает Британия с показателем 897,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, незначительно сокративший объем вложений до 693,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре объем российских вложений в американские гособлигации снизился до 29 млн долларов. До этого в марте размер портфеля уменьшился до 35 млн долларов.

    Американские казначейские бумаги стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара.


    17 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости экспорта СПГ в страны ЕС в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале 2026 года российские поставщики сжиженного природного газа обеспечили 14% европейского рынка, уступив лидерство лишь американским компаниям.

    Россия по итогам февраля 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    Доля российского экспорта составила 14%. Европейские страны закупили у Москвы топливо примерно на 454 млн евро, что почти вдвое меньше показателей аналогичного месяца 2025 года.

    Американские поставщики заняли первое место с долей 54,5%, экспортировав газ на 1,8 млрд евро. В целом за январь и февраль Евросоюз снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ вдвое – до 1,7 млрд евро. Главными импортерами сжиженного топлива из России стали Франция, Испания и Нидерланды.

    В общей стоимости импорта газа в ЕС Россия по итогам февраля оказалась на четвертом месте после США, Норвегии и Алжира. Доля Москвы составила 12,8% против 16,5% в январе. Суммарно за последний месяц зимы европейцы приобрели у российской стороны газа на 753 млн евро, что стало минимумом с ноября 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Россия заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. В октябре европейские страны приобрели у Москвы топливо на сумму 854 млн евро. В первом квартале 2025 года Евросоюз купил российского газа на 4,5 млрд евро.

    17 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Американский разведчик Artemis II заметили над Черным морем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном для радиолокационной разведки бизнес-джете Artemis II.

    Американский самолет-разведчик совершает полет над акваторией Черного моря недалеко от границ России, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из румынского города Констанца около девяти часов утра по московскому времени.

    Пролетев мимо Крымского полуострова и приблизившись к границе России и Грузии, самолет развернулся. Вернувшись к аэропорту вылета, он начал второй круг над акваторией, вновь направляясь в сторону Грузии.

    В операции задействован бизнес-джет Bombardier Challenger 650, переоборудованный компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Военная модификация самолета носит название Artemis II.

    По заказу Пентагона создано лишь две такие машины, вторая из которых сошла с конвейера в конце 2022 года. Они предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на значительном расстоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. До этого борт Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря. Британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил круговой полет в данном регионе.

    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    17 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур образно сравнил внутренние споры в НАТО с отношениями супругов, которые давно отметили золотую свадьбу, сообщает Reuters.

    Певкур сравнил разногласия внутри НАТО с отношениями супругов, проживших в браке более 50 лет, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что даже после столь долгого времени вместе не обходится без споров и разногласий.

    «У вас есть разногласия и проблемы, и нужно разобраться с ними», – заявил Певкур в интервью агентству.

    Певкур подчеркнул, что нынешние проблемы альянса напоминают длительный брак: сложности возникают неизбежно, и сторонам приходится искать пути их решения. Министр также добавил, что Европа пока не готова действовать самостоятельно в военной сфере, подчеркивая важность сохранения тесных связей внутри блока.

    Бывший генсек блока Йенс Столтенберг допустил распад организации в течение ближайших десяти лет.

    Западные СМИ пишут, что Североатлантический альянс переживает серьезный внутренний кризис.

    16 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс на территории Финляндии отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов заявил, что НАТО усиливает масштаб военных учений в Финляндии, в которых участвуют крупные формирования стран НАТО, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО и с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.

    Финские власти целенаправленно способствуют усилению военного психоза среди населения.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал финские военные маневры элементом гибридной войны.

    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    18 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-политический альянс западных стран переживает сейчас не самые простые времена, однако Москва предпочитает полностью дистанцироваться от подобных внутренних проблем объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Российская сторона фиксирует трудности внутри западного военного объединения, передает ТАСС.

    «НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», – указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава дипломатического ведомства также подчеркнул отсутствие активности отечественных дипломатов в европейских странах альянса. По его словам, российские послы и другие официальные лица не перемещаются по территориям государств, входящих в этот блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны обсуждают возможность закрытия Североатлантического альянса на фоне глубокого кризиса.

    Глава российского МИД рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против России.

    Ранее отмечалось, что внутри военного блока назревает бунт из-за растущего недовольства участников.

    Главное
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики – тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

