Лавров назвал цель операции США в Иране

Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.0 комментариев
Лавров: Целью операции США в Иране был контроль над нефтью
Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
«Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.
Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.