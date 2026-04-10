Британский самолет-разведчик выполнил круговой полет над Черным морем

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, стратегический самолет-разведчик ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над нейтральными водами Черного моря.

Он вылетел с аэродрома Уоддингтон, пролетел над несколькими европейскими странами и достиг акватории со стороны района, подконтрольного болгарским авиадиспетчерам.

Источник отметил, что самолет выполнял круговой полет, не заходя в воздушное пространство других стран и обходя международные коридоры гражданской авиации. Это позволило борту сохранять дистанцию от территории государств и минимизировать контакты с гражданскими воздушными судами.

Источник напомнил, что этот же разведывательный самолет уже появлялся над Черным морем ранее в апреле. Тогда он кружил вместе с американским разведывательным самолетом Bombardier Challenger 650 Artemis II.

Отмечено, что американский самолет также осуществлял отдельные вылеты в одиночку над этим регионом.

