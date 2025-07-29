Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США

Tекст: Валерия Городецкая

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.