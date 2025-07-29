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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    Милиция Минска опровергла задержание горожан после падения БПЛА
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня

    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.

    Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.

    Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.

    В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.

    Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

    Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

    Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.

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    28 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Болотной набережной в столице приступили к демонтажу известной арт-скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4».

    Временная инсталляция «Большая глина № 4» будет заменена другой художественной работой, подготовка к установке уже стартовала на спуске к Водоотводному каналу, сообщается в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2»

    «Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4», – говорится в публикации.

    В «ГЭС-2» отметили, что демонтаж скульптуры и монтаж нового арт-объекта – часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития прилегающей территории.

    Скульптура Урса Фишера, установленная четыре года назад, представляла собой увеличенные кусочки глины, выполненные в алюминии, и символизировала процесс творчества и миссию Дома культуры – давать возможность каждому творить.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.

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    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

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    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

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    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

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    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

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    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления экс-президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов для создания системы мониторинга китайских подлодок и воссоединения разделенного народа алеутов, сообщает Breaking Defense.

    Инициатива обсуждалась в публикации на портале Breaking Defense, где подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По его мнению, этот шаг позволил бы США усилить наблюдение за подводными лодками Китая, которые теоретически могут проникать в Арктику через Берингов пролив. Фритц отмечает, что архипелаг, находящийся на стыке Северной части Тихого океана и Берингова моря, имеет стратегическое значение для создания единого «сонарного щита» на пути подлодок.

    По оценке автора, сделка принесла бы взаимную выгоду обеим странам, позволив России получить значительные финансовые средства для внутренних нужд. В структуру оценки включены стоимость исключительной экономической зоны, природные ресурсы, биоразнообразие и инфраструктура.

    Фритц отмечает, что покупка могла бы проводиться с учетом международных правил, в том числе положений Конвенции ООН по морскому праву.

    Ключевая цель – мониторинг китайских субмарин класса «Цзинь» и «Тан», способных нести баллистические ракеты большой дальности. Размещение американских подводных систем слежения на островах «позволило бы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать национальную безопасность», полагает офицер. Острова также обладают уникальными акустическими преимуществами для ведения подводного мониторинга благодаря слабой ледовой обстановке.

    В публикации подчеркивается, что продажа может вызвать обеспокоенность среди союзников США, учитывая возможность поступления крупных средств в российскую экономику на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Автор призывает к поэтапному и прозрачному подходу к финансированию сделки, а также к дипломатическому сопровождению и международному контролю.

    Кроме стратегических интересов в материале отмечен гуманитарный аспект: покупка Командорских островов могла бы воссоединить разобщенный народ алеутов, проживающий по обе стороны современной границы, обеспечив доступ к социальным программам и инфраструктуре США.

    Ранее сообщалось, что жители острова на Аляске начали учить русский язык из страха перед возможным захватом Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аляску продали США.

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