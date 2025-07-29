Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.0 комментариев
Китай поддержал улучшение отношений России и США
МИД КНР заявил о поддержке диалога России и США
Пекин будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Го Цзякунь прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, которая может состояться в конце августа или начале сентября в Пекине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Пекин будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США. Дзякун отметил, что укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире.
Ранее Дональд Трамп получил официальное приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече Путина и Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.