Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.
Захарова заявила о гибридной войне Запада против России
Страны Запада ведут против России полномасштабную гибридную войну, чтобы сохранить свое глобальное господство, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, конфликт на Украине становится «активным полем битвы в этом противостоянии», передает ТАСС. Она подчеркнула, что конечная цель этих действий – сохранить глобальное господство Запада любой ценой.
«На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России. Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии. Конечная цель этой войны — сохранить глобальное господство Запада любой ценой», – заявила дипломат по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN).
Ранее Министр обороны Латвии заявил о гибридной войне с Россией.
Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией.