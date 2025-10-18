Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Запад вдохновил Украину на борьбу, но не предоставил ей достаточных средств для победы, передает РИА «Новости».

Ричардс в интервью изданию Independent отметил, что у Киева недостаточно человеческих ресурсов, чтобы одержать верх, если только Запад не решит напрямую вмешаться, чего, по его мнению, не произойдет. Он подчеркнул, что для Британии конфликт на Украине не является экзистенциальной угрозой.

Экс-глава британского генштаба также признал, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией, однако участие в прямом вооруженном столкновении не отвечает ее национальным интересам. По его словам, «русские не проигрывают», а максимум, на что сейчас может рассчитывать Украина, это ничья.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа о прекращении боевых действий на текущих позициях.

Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Трампом. Президент России заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.