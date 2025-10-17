России и США предстоит решить логистическую задачу в Европе

Tекст: Анастасия Куликова

Будапешт станет площадкой для нового саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что встреча может состояться в ближайшие две недели. «Не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако точная дата разговора пока не определена.

Неясным остается и логистический маршрут Владимира Путина до венгерской столицы. «Пока, конечно же, это непонятно. Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио», – сказал Песков.

В Еврокомиссии (ЕК) поспешили заверить, что санкции не включают запрета Путину посещать ЕС. По слова еврочиновницы Аниты Хиппер, препятствий для поездки в Венгрию для президента РФ нет. В то же время представитель ЕК Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета российского лидера в воздушном пространстве государств Евросоюза должны принимать национальные правительства.

В пятницу президент России провел телефонные переговоры с венгерским премьер-министром. Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации возможного саммита. Путин в свою очередь отметил, что с представителями США планируется обсудить дальнейшие действия в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, сообщили в Кремле.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор лидеров России и США – восьмой по счету с начала года. Инициатором звонка был глава Белого дома. Именно он предложил провести саммит в столице Венгрии. Путин «сразу же поддержал идею», рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава государства подчеркнул приверженность Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

Президент России передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков. «Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские ВС полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать», – сказал помощник главы государства.

В ходе разговора лидеры затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков. По его оценкам, телефонный контакт президентов России и США «был весьма полезен».

Как отмечают эксперты, анонс саммита лидеров в Будапеште в преддверие встречи Трампа с Зеленским – сильный ход Москвы. «Важен и символизм Венгрии как площадки для диалога. Здесь много политико-дипломатических треков: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии республики и лично ее премьера Виктора Орбана к России, и вопросы энергетического партнерства ряда стран ЕС с Москвой», – написал политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

Примечательно, что после появления новости о подготовке саммита в Будапеште в западной прессе царит удивительное единодушие: «их буквально корежит», обратил внимание политолог Алексей Нечаев. Он напомнил, что такая же ситуация наблюдалась в августе, когда стало известно о встрече политиков на Аляске. «Нарративное программирование в чистом виде, второй сезон, почти без изменений в сценарии», – указал эксперт в своем Telegram-канале, проанализировав публикации в западной прессе.

Так, Bloomberg пишет, что «план Трампа по второй встрече с Путиным подрывает инициативу Украины и может расцениваться как попытка российского лидера вбить клин между США и Европой». По версии издания Politico, «встреча в Будапеште, если она состоится, станет для российского лидера поистине выдающимся достижением».

«Встреча Трампа с Путиным в Будапеште – благо для Виктора Орбана и большое унижение для ЕС», –

отмечает The Telegraph. А The Guardian переживает, что примирительный тон президента США после разговора с российским коллегой «поставил под сомнение вероятность немедленной помощи Украине и вновь разжег в Европе опасения капитуляции Вашингтона перед Москвой».

На этом фоне в российском экспертном сообществе рассуждают о маршруте полета «борта №1» в венгерскую столицу. «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По его оценкам, у Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута. «Северный через Польшу – не очень хороший вариант, потому что там плотная зона натовских ПВО, поэтому он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия», – полагает спикер.

Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

«Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда «помечтать». Слишком очевиден риск атаки на «борт №1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

«Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

«В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности.

А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – подчеркнул Коц.

Авиаэксперт Олег Пантелеев также призывает не сбрасывать со счетов угрозы со стороны Украины. По его мнению, детали маршрута «борта №1» будут держаться в секрете. «Технически есть возможность полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает собеседник.

«Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

«В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – рассуждает Пантелеев.

Авиаэксперт Роман Гусаров в свою очередь отметил, что считать Будапешт окончательным выбором места проведения следующего саммита лидеров России и США преждевременно. «Невозможно добраться в Венгрию, не пересекая территории других стран НАТО, которые также входят и в ЕС. Причем, неважно о каких государствах-членах альянса пойдет речь. Политические решения принимаются в штаб-квартире блока, в Брюсселе», – указал собеседник.

«Поэтому многое будет зависеть от желания европейцев допустить эту встречу в венгерской столице и их готовности не саботировать мероприятие, как это было раньше. Таким образом, принципиален вопрос не столько самого маршрута, сколько гарантий со стороны НАТО. Либо они будут 100%-ми, и мы им поверим, либо их не будет, и тогда встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в другом месте», – заключил Гусаров.