    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 17:10 • Политика

    России и США предстоит решить логистическую задачу в Европе

    России и США предстоит решить логистическую задачу в Европе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Многое будет зависеть от готовности европейцев не саботировать российско-американский саммит, как это было раньше», – так эксперты комментируют возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Она может состояться в ближайшие две недели, сообщили в Кремле. Пока же в мире обсуждают возможную логистику полета российского «борта №1». Как может быть выстроен маршрут?

    Будапешт станет площадкой для нового саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. В Кремле сообщили, что встреча может состояться в ближайшие две недели. «Не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако точная дата разговора пока не определена.

    Неясным остается и логистический маршрут Владимира Путина до венгерской столицы. «Пока, конечно же, это непонятно. Есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио», – сказал Песков.

    В Еврокомиссии (ЕК) поспешили заверить, что санкции не включают запрета Путину посещать ЕС. По слова еврочиновницы Аниты Хиппер, препятствий для поездки в Венгрию для президента РФ нет. В то же время представитель ЕК Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета российского лидера в воздушном пространстве государств Евросоюза должны принимать национальные правительства.

    В пятницу президент России провел телефонные переговоры с венгерским премьер-министром. Виктор Орбан выразил готовность обеспечить условия для организации возможного саммита. Путин в свою очередь отметил, что с представителями США планируется обсудить дальнейшие действия в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, сообщили в Кремле.

    Напомним, накануне состоялся телефонный разговор лидеров России и США – восьмой по счету с начала года. Инициатором звонка был глава Белого дома. Именно он предложил провести саммит в столице Венгрии. Путин «сразу же поддержал идею», рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава государства подчеркнул приверженность Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

    Президент России передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков. «Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские ВС полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать», – сказал помощник главы государства.

    В ходе разговора лидеры затронули тему возможных поставок Киеву дальнобойных ракет. «Владимир Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», – подчеркнул Ушаков. По его оценкам, телефонный контакт президентов России и США «был весьма полезен».

    Как отмечают эксперты, анонс саммита лидеров в Будапеште в преддверие встречи Трампа с Зеленским – сильный ход Москвы. «Важен и символизм Венгрии как площадки для диалога. Здесь много политико-дипломатических треков: и параллели с Будапештским меморандумом, и симпатии республики и лично ее премьера Виктора Орбана к России, и вопросы энергетического партнерства ряда стран ЕС с Москвой», – написал политолог Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Примечательно, что после появления новости о подготовке саммита в Будапеште в западной прессе царит удивительное единодушие: «их буквально корежит», обратил внимание политолог Алексей Нечаев. Он напомнил, что такая же ситуация наблюдалась в августе, когда стало известно о встрече политиков на Аляске. «Нарративное программирование в чистом виде, второй сезон, почти без изменений в сценарии», – указал эксперт в своем Telegram-канале, проанализировав публикации в западной прессе.

    Так, Bloomberg пишет, что «план Трампа по второй встрече с Путиным подрывает инициативу Украины и может расцениваться как попытка российского лидера вбить клин между США и Европой». По версии издания Politico, «встреча в Будапеште, если она состоится, станет для российского лидера поистине выдающимся достижением».

    «Встреча Трампа с Путиным в Будапеште – благо для Виктора Орбана и большое унижение для ЕС», –

    отмечает The Telegraph. А The Guardian переживает, что примирительный тон президента США после разговора с российским коллегой «поставил под сомнение вероятность немедленной помощи Украине и вновь разжег в Европе опасения капитуляции Вашингтона перед Москвой».

    На этом фоне в российском экспертном сообществе рассуждают о маршруте полета «борта №1» в венгерскую столицу. «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    По его оценкам, у Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута. «Северный через Польшу – не очень хороший вариант, потому что там плотная зона натовских ПВО, поэтому он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия», – полагает спикер.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда «помечтать». Слишком очевиден риск атаки на «борт №1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности.

    А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – подчеркнул Коц.

    Авиаэксперт Олег Пантелеев также призывает не сбрасывать со счетов угрозы со стороны Украины. По его мнению, детали маршрута «борта №1» будут держаться в секрете. «Технически есть возможность полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает собеседник.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – рассуждает Пантелеев.

    Авиаэксперт Роман Гусаров в свою очередь отметил, что считать Будапешт окончательным выбором места проведения следующего саммита лидеров России и США преждевременно. «Невозможно добраться в Венгрию, не пересекая территории других стран НАТО, которые также входят и в ЕС. Причем, неважно о каких государствах-членах альянса пойдет речь. Политические решения принимаются в штаб-квартире блока, в Брюсселе», – указал собеседник.

    «Поэтому многое будет зависеть от желания европейцев допустить эту встречу в венгерской столице и их готовности не саботировать мероприятие, как это было раньше. Таким образом, принципиален вопрос не столько самого маршрута, сколько гарантий со стороны НАТО. Либо они будут 100%-ми, и мы им поверим, либо их не будет, и тогда встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в другом месте», – заключил Гусаров.

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Изгнание русских превращает Прибалтику в дом престарелых

    У демографической катастрофы, которую переживает Прибалтика, появился еще один характерный признак. Поскольку детей становится меньше, а стариков больше, школы переоборудуются в дома престарелых. Происходит это в том числе потому, что местные националисты десятилетиями изгоняли живущих в Латвии русских – и теперь, по словам местных политиков, «демографическая яма становится демографической бездной». Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

