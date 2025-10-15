  • Новость часаФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 17:25 • В мире

    Запад обрек Украину еще на три года войны

    Запад обрек Украину еще на три года войны
    @ TOMS KALNINS/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Государства НАТО намерены продолжить военную поддержку Украины. В частности, в альянсе говорят, что Киев готов противостоять России еще три года. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации главными бенефициаром становятся США: Штаты отказались от прямых финансовых вливаний в ВСУ, но активизировали работу своего ВПК для продажи вооружений. Что это означает для России?

    Украина планирует вести боевые действия в течение еще трех лет. Такое мнение выразил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейских союзников быть готовыми к этому сроку и продолжать поддерживать Киев. Примечательно, что заявление дипломата прозвучало на фоне проходящей в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО.

    Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте перед стартом саммита анонсировал новые решения о военной помощи Украине. «Мы будем обсуждать инициативу по закупке американского летального и нелетального оружия Европой. Мы уже имеем обязательства на два млрд евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», – сказал он.

    Некоторые чиновники поспешили объявить о решениях еще до начала переговоров. Так, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что королевство вложит еще 90 млн евро в поставки беспилотников для ВСУ. По его мнению, страны НАТО должны помочь улучшить положение украинской армии «на земле». В свою очередь, Бельгия в рамках бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на один млрд евро, заявил министр обороны Тео Франкен. При этом он признал, что пока соглашения по этому вопросу достигнуто не было.

    В среду также пройдет встреча контактной группы в формате «Рамштайн». Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер накануне заявил, что страны–члены блока могут объявить о новых поставках оружия на Украину через программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Механизм предполагает, что Штаты продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Киеву.

    «Наши ожидания сегодня заключаются в том, что страны будут выделять больше средств для помощи Украине», – сказал глава Пентагона Пит Хегсет перед началом заседания глав минобороны НАТО. По его мнению, это будет способствовать урегулированию конфликта.

    Между тем, в пятницу в Белом доме запланированы переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, главной темой для Киева в предстоящем разговоре станет передача ракет Tomahawk. Он также утверждает, что много кто еще в мире хотел бы получить эти боеприпасы, и Штаты располагают большим запасом данного оружия.

    Если Европа или Штаты решат все-таки передать что-то Киеву, то «будут делать это по-тихому», сказал «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник. Он уточнил, что российская разведка усиливает контроль над цепочкой поставок вооружений. «Прежде чем громыхать, Западу бы лучше подумать, куда все эти угрозы могут зайти», – предостерег парламентарий.

    По мнению экспертов, так называемые «ястребы» в США и ЕС не собираются признавать поражения, и намерены продолжать вооружать Украину на протяжении трех лет. «За украинцев уже все решили. Пока Москва прикладывает усилия для дипломатического решения конфликта, в коллективной Европе напрочь отметают такой вариант», – написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

    «Заявление о планах вести боевые действия следующие три года вызывает вопросы. Почему именно три? Откуда польский министр взял именно такие сроки?», – риторически спрашивает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. По его мнению, выступление Сикорского – попытка, с одной стороны, привлечь внимание к себе, а с другой, убедить население ЕС «затянуть пояса и тратить больше на конфликт». Похожие задачи решают собравшиеся в Брюсселе на саммит европейские чиновники.

    «Как показывает практика, во время таких встреч они делают громкие заявления, соревнуясь в уровне милитаризма. Но на практике обещания либо не сдерживаются, либо реализуются в значительно меньшем масштабе, чем было изначально заявлено»,

    – отметил эксперт. Вместе с тем, едва ли не единственным выгодополучателем в сложившейся ситуации оказываются США. «Европа по новому механизму платит Пентагону за оружие, которое потом поставляется на Украину. НАТО почему-то не акцентирует внимание на том, что Штаты, лидер блока, перешли на коммерческие рельсы. На этом фоне европейские страны выглядят смешно и даже нелепо», – подчеркнул он.

    «Но Брюссель готов тратиться на поддержку Киева лишь бы нанести поражение России. Происходящее вызывает у европейцев недовольство, ведь платой за действия руководителей их стран становятся экономические и социальные проблемы», – добавил собеседник, указав в этой связи на рост популярности оппозиционных партий, в том числе в Германии. «Я думаю, эти процессы будут лишь усиливаться», – спрогнозировал спикер.

    «ВСУ потому и держатся, что все страны НАТО включились в этот конфликт и снабжают украинскую армию техникой и дронами. России, на фоне заявлений о планах Киева воевать еще три года, необходимо проявлять стойкость и планомерно решать задачи СВО», – считает Козюлин. Европа готова к длительному противостоянию с Москвой, согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Совсем недавно глава немецкой разведки заявил, что к 2029 году ЕС вступит в прямой конфликт с Россией», – уточнил он. «И в этом плане

    слова о готовности Украины «держать фронт» еще три года помогают нам увидеть картину западных намерений во всей красе.

    Киев «отвлекает» Москву, пока Брюссель активно наращивает собственный военный потенциал. Главным бенефициаром в таких обстоятельствах становятся США», – акцентирует собеседник. «Вашингтон снижает финансовые вливания в ВСУ, а параллельно вовсю активизирует работу ВПК с намерением продавать вооружения ЕС и Украине. При этом Европа согласна на этот сценарий. В настоящий момент мы имеем дело с объединенным Старым Светом, который готов наращивать эскалацию в диалоге с Москвой», – продолжает эксперт.

    «Однако ситуация может радикально измениться, если в ЕС к власти начнут приходить правые политики, осознающую ценность собственного национального достоинства. На сегодняшний день лидеры Европы променяли былую славу на унизительные «заигрывания» с США. России вести с ними диалог бессмысленно. Но с иными элитами, вероятно, дипломатические попытки договориться будут более успешны», – заключил Ткаченко.

