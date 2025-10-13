  • Новость часаЭрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Гуцул рассказала о предложении закрыть ее дело в обмен на уход в отставку
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    5 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    39 комментариев
    13 октября 2025, 22:00 • В мире

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга?

    Человек на миллион фунтов. Именно так британская The Guardian назвала бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В статье рассказывается обо всем уже известной активности Бориса Джонсона в Киеве, когда тот агитировал украинских руководителей на продолжение войны – помните знаменитую фразу: «Давайте просто воевать»? Но главное – выяснилось, что убеждал он Зеленского воевать вовсе не бесплатно.

    За эту агитацию Борис Джонсон получил 1 миллион фунтов стерлингов от Кристофера Харборна – одного из крупнейших политических доноров Великобритании. Он финансирует Консервативную партию, а также «Партию реформ» Найджела Фараджа. Ну и, по совместительству, является, по данным The Guardian, «крупнейшим акционером британского производителя оружия, чьи роботы и беспилотники» – то есть компании QinetiQ.

    В выплаченную сумму входило не только продвижение Джонсоном (у которого особые связи с киевским режимом) нужных Харборну идей, но и услуги сопровождения. Проще говоря, Борис Джонсон за ручку привел Кристофера Харборна в Киев (как своего помощника) и своим присутствием помог заключить нужные контракты.

    Формально, конечно, деньги за эти услуги получил не Джонсон. Миллион фунтов был переведен юридическому лицу – частной компании «Офис Бориса Джонсона», которую создал бывший премьер после ухода с поста премьер-министра. Как отмечают адвокаты Харборна, это было пожертвование, для того чтобы Джонсон мог активно участвовать в политической жизни страны.

    Сам же Джонсон отказывается признаваться в том, что это пожертвование было не бескорыстным. Как и все другие. Дело в том, что лоббирование войны на Украине – это лишь часть так называемого досье Бориса Джонсона, находящегося в распоряжении британских журналистов.

    Серия слитых документов показывает, что Джонсон за деньги продвигал интересы своих нанимателей и на Ближнем Востоке, и в Южной Америке, и, собственно, в самом Лондоне. По сути, бывший премьер очень активно сдавал свои связи в аренду и зарабатывал на этом миллионы фунтов стерлингов.

    «Ваши жалкие небылицы… по большей части, похоже, являются результатом какой-то незаконной российской хакерской атаки. Вам должно быть стыдно… Почему бы вам просто не сменить название на "Правду"? Ваши статьи – чушь, и вы выполняете работу Путина», – отреагировал бывший премьер на разоблачения The Guardian.

    Примерно так же он ответил и специальному Консультативному комитету по деловым назначениям (ACOBA), который отвечает за надзор за бывшими высокопоставленными чиновниками. Точнее, не за надзор, а за присмотр, поскольку у ACOBA нет никаких инструментов для наказания Джонсона и ему подобных. Нет даже возможности их к чему-то принуждать – бывшие чиновники не обязаны следовать рекомендациям Консультативного комитета. А тот может лишь выражать свою озабоченность кабмину.

    Дело в том, что в Великобритании существуют различные ограничения на предпринимательскую деятельность для бывших премьер-министров – в том числе запрет на лоббизм с использованием тех контактов, которые премьер приобрел за время нахождения у власти в иностранных правительствах и частных компаниях. Однако это требование максимально размыто, и конкретизировать его крайне сложно.

    «В Великобритании, в отличие от США, нет законодательства, которое регулирует лоббизм. Там он проходит по категории консалтинговых услуг, и нет никакого четкого определения параметров этих услуг»,

    – поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры политологии Дрексельского университета Сергей Костяев. По его словам, коррупцией может считаться сделка с должностным лицом, а в случае с Джонсоном и Харборном (а также с другими нанимателями Джонсона) речь идет об оплачиваемой консультационной услуге, оказываемой одним частным лицом другому.

    Да, с октября этого года в Великобритании ужесточается контроль. Создается комиссия по этике, которая будет четче следить и больше отчитываться о делах бывших высокопоставленных чиновников. Даже получит возможность их штрафовать – лишать специального пособия от государства.

    Однако, во-первых, речь идет лишении 100-150 тысяч фунтов в год, тогда как за один «украинский» контракт Джонсон получил в десять раз больше. Во-вторых, сам премьер не может «задним числом» попасть под эти ограничения – они будут касаться лишь его будущих проступков. По сути, он лишь претерпел некий имиджевый ущерб, дискредитировал свои публичные проекты (ту же Украину) и рискует получить лишь временную приостановку своих лоббистских проектов.

    С другой стороны,

    скандал вокруг Бориса Джонсона позволит подсветить других «людей на миллион фунтов» и даже «людей на миллиард», которые зарабатывали на лоббизме в ходе украинской войны.

    За почти три с половиной года боевых действий в Киев наведывались целые паломничества европейских и американских делегаций, где «паровозиком» выступали известные политики. Начиная с чуть ли не официального лоббиста Украины в американском Сенате Линдси Грэма и заканчивая нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Все они имели то или иное отношение к каналам предоставления экономической помощи киевскому режиму, через которые на Украину вкачивались сотни миллиардов долларов. Кроме того, эти политики имели отношение к выбору украинских структур, которые получали от Запада деньги на военные и иные расходы. Наконец, они вполне могли повлиять на выбор западных компаний, которые реализовывают различные проекты на Украине.

    Поэтому потенциал для коррупционных расследований там огромен. И если на уровне ЕС, как и в Великобритании, нет единого закона о лоббизме, то в тех же США, например, законодательство крайне строгое, и за его нарушение можно надолго сесть в тюрьму.

