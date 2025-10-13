Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Человек на миллион фунтов. Именно так британская The Guardian назвала бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В статье рассказывается обо всем уже известной активности Бориса Джонсона в Киеве, когда тот агитировал украинских руководителей на продолжение войны – помните знаменитую фразу: «Давайте просто воевать»? Но главное – выяснилось, что убеждал он Зеленского воевать вовсе не бесплатно.

За эту агитацию Борис Джонсон получил 1 миллион фунтов стерлингов от Кристофера Харборна – одного из крупнейших политических доноров Великобритании. Он финансирует Консервативную партию, а также «Партию реформ» Найджела Фараджа. Ну и, по совместительству, является, по данным The Guardian, «крупнейшим акционером британского производителя оружия, чьи роботы и беспилотники» – то есть компании QinetiQ.

В выплаченную сумму входило не только продвижение Джонсоном (у которого особые связи с киевским режимом) нужных Харборну идей, но и услуги сопровождения. Проще говоря, Борис Джонсон за ручку привел Кристофера Харборна в Киев (как своего помощника) и своим присутствием помог заключить нужные контракты.

Формально, конечно, деньги за эти услуги получил не Джонсон. Миллион фунтов был переведен юридическому лицу – частной компании «Офис Бориса Джонсона», которую создал бывший премьер после ухода с поста премьер-министра. Как отмечают адвокаты Харборна, это было пожертвование, для того чтобы Джонсон мог активно участвовать в политической жизни страны.

Сам же Джонсон отказывается признаваться в том, что это пожертвование было не бескорыстным. Как и все другие. Дело в том, что лоббирование войны на Украине – это лишь часть так называемого досье Бориса Джонсона, находящегося в распоряжении британских журналистов.

Серия слитых документов показывает, что Джонсон за деньги продвигал интересы своих нанимателей и на Ближнем Востоке, и в Южной Америке, и, собственно, в самом Лондоне. По сути, бывший премьер очень активно сдавал свои связи в аренду и зарабатывал на этом миллионы фунтов стерлингов.

«Ваши жалкие небылицы… по большей части, похоже, являются результатом какой-то незаконной российской хакерской атаки. Вам должно быть стыдно… Почему бы вам просто не сменить название на "Правду"? Ваши статьи – чушь, и вы выполняете работу Путина», – отреагировал бывший премьер на разоблачения The Guardian.

Примерно так же он ответил и специальному Консультативному комитету по деловым назначениям (ACOBA), который отвечает за надзор за бывшими высокопоставленными чиновниками. Точнее, не за надзор, а за присмотр, поскольку у ACOBA нет никаких инструментов для наказания Джонсона и ему подобных. Нет даже возможности их к чему-то принуждать – бывшие чиновники не обязаны следовать рекомендациям Консультативного комитета. А тот может лишь выражать свою озабоченность кабмину.

Дело в том, что в Великобритании существуют различные ограничения на предпринимательскую деятельность для бывших премьер-министров – в том числе запрет на лоббизм с использованием тех контактов, которые премьер приобрел за время нахождения у власти в иностранных правительствах и частных компаниях. Однако это требование максимально размыто, и конкретизировать его крайне сложно.

«В Великобритании, в отличие от США, нет законодательства, которое регулирует лоббизм. Там он проходит по категории консалтинговых услуг, и нет никакого четкого определения параметров этих услуг»,

– поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры политологии Дрексельского университета Сергей Костяев. По его словам, коррупцией может считаться сделка с должностным лицом, а в случае с Джонсоном и Харборном (а также с другими нанимателями Джонсона) речь идет об оплачиваемой консультационной услуге, оказываемой одним частным лицом другому.

Да, с октября этого года в Великобритании ужесточается контроль. Создается комиссия по этике, которая будет четче следить и больше отчитываться о делах бывших высокопоставленных чиновников. Даже получит возможность их штрафовать – лишать специального пособия от государства.

Однако, во-первых, речь идет лишении 100-150 тысяч фунтов в год, тогда как за один «украинский» контракт Джонсон получил в десять раз больше. Во-вторых, сам премьер не может «задним числом» попасть под эти ограничения – они будут касаться лишь его будущих проступков. По сути, он лишь претерпел некий имиджевый ущерб, дискредитировал свои публичные проекты (ту же Украину) и рискует получить лишь временную приостановку своих лоббистских проектов.

С другой стороны,

скандал вокруг Бориса Джонсона позволит подсветить других «людей на миллион фунтов» и даже «людей на миллиард», которые зарабатывали на лоббизме в ходе украинской войны.

За почти три с половиной года боевых действий в Киев наведывались целые паломничества европейских и американских делегаций, где «паровозиком» выступали известные политики. Начиная с чуть ли не официального лоббиста Украины в американском Сенате Линдси Грэма и заканчивая нынешней главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Все они имели то или иное отношение к каналам предоставления экономической помощи киевскому режиму, через которые на Украину вкачивались сотни миллиардов долларов. Кроме того, эти политики имели отношение к выбору украинских структур, которые получали от Запада деньги на военные и иные расходы. Наконец, они вполне могли повлиять на выбор западных компаний, которые реализовывают различные проекты на Украине.

Поэтому потенциал для коррупционных расследований там огромен. И если на уровне ЕС, как и в Великобритании, нет единого закона о лоббизме, то в тех же США, например, законодательство крайне строгое, и за его нарушение можно надолго сесть в тюрьму.