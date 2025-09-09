Tекст: Алексей Дегтярев

Экс-премьер якобы применял свои политические связи и влияние, приобретенные в должности, для личной выгоды, пишет Guardian со ссылкой на материалы американской НКО Distributed Denial of Secrets, передает РИА «Новости».

Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, в обмен он просил донести деловое предложение до наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Предложение касалось одной из компаний, которыми управлял Джонсон.

Также указывается, что в 2024 году Джонсон якобы получил более 200 тыс. фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Данные свидетельствуют, что эти контакты могли приносить экс-премьеру значительную финансовую выгоду.

В годы премьерства Джонсон организовал ужин для предпринимателя Дэвида Браунлоу, который позже оплатил часть ремонта апартаментов на Даунинг-стрит. Это мероприятие, по сведениям издания, возможно, нарушило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, Джонсон, будучи главой правительства, встречался с американским бизнесменом Питером Тилем, основателем компании Palantir, который вскоре после этого получил роль в проекте по управлению данными Национальной службы здравоохранения Британии.

Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.

До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.