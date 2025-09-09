В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Guardian: Борис Джонсон использовал связи для личной выгоды после отставки
Бывший британский премьер Борис Джонсон использовал свои политические контакты для извлечения личной выгоды и занимался лоббированием, пишет газета Guardian.
Экс-премьер якобы применял свои политические связи и влияние, приобретенные в должности, для личной выгоды, пишет Guardian со ссылкой на материалы американской НКО Distributed Denial of Secrets, передает РИА «Новости».
Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного чиновника из Саудовской Аравии, в обмен он просил донести деловое предложение до наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Предложение касалось одной из компаний, которыми управлял Джонсон.
Также указывается, что в 2024 году Джонсон якобы получил более 200 тыс. фунтов стерлингов от хедж-фонда Merlyn Advisors после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Данные свидетельствуют, что эти контакты могли приносить экс-премьеру значительную финансовую выгоду.
В годы премьерства Джонсон организовал ужин для предпринимателя Дэвида Браунлоу, который позже оплатил часть ремонта апартаментов на Даунинг-стрит. Это мероприятие, по сведениям издания, возможно, нарушило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, Джонсон, будучи главой правительства, встречался с американским бизнесменом Питером Тилем, основателем компании Palantir, который вскоре после этого получил роль в проекте по управлению данными Национальной службы здравоохранения Британии.
Ранее Джонсон резко критиковал мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине, по его словам, киевский режим в результате таких предложений ничего не получит.
До этого на Украине сокрушались по поводу того, что Джонсон исчез из информационного поля во время переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию.