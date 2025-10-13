США хотят сделать Украину испытательным полигоном для «Томагавков»

Tекст: Борис Джерелиевский

Президент США Дональд Трамп заявляет о желании обсудить возможность поставок ракет «Томагавк» на Украину с российским лидером Владимиром Путиным. Загадок тут остается главным образом две: политическая и военно-техническая. Россия уже весьма определенно предупредила о негативных последствиях такого шага – зачем же Трамп, декларирующий желание наладить отношения с Москвой, стремится снабдить ВСУ «Томагавками»?

Как выглядит «сухопутный» «Томагавк»

До последнего времени BGM-109 использовались исключительно как ракеты морского базирования с подводных лодок (пусковая установка Мк-45) и надводных кораблей (Мк-41). Однако изначально параллельно с морским вариантом был создан и наземный, предполагающий пуск ракеты с транспортировщика-установщика-пусковой установки BGM-109G Gryphon. Эти системы были развернуты в Европе, но в соответствии с ДРСМД они были вывезены в США и ликвидированы. Впрочем, бытует мнение, что по крайней мере часть из них была сохранена и передана на хранение.

Однако создание новой пусковой установки (ПУ) не представляет особых проблем. В частности, установка Mk-41, система с вертикальным пуском, может быть установлена на любой носитель. Что, собственно и было подтверждено в августе 2019 года, когда на полигоне на острове Сан-Николас прошли первые испытания по запуску «Томагавка» из наземной ПУ. Согласно американским сообщениям, крылатая ракета, пущенная с подвижной ПУ, представляющей из себя Мк-41, смонтированной в полуприцепе, поразила цель, которая была расположена на расстоянии более 500 км от базы.

В 2023 году Пентагон продемонстрировал ПУ LRFL, адаптированные специально для пуска крылатых ракет «Томагавк». LRFL смонтированы на шасси легких тактических машин Oshkosh и уже активно используются в Корпусе морской пехоты США. Впрочем, в 2025 году командование КМП, высказав претензии к их маневренности и развертываемости, отказалось от их дальнейшего использования. Всего на вооружении морской пехоты было от 4 до 8 ПУ LRFL, что указывает на их экспериментальное применение.

Возможно, КМП сделал выбор в пользу универсальной ПУ Typhon («Тифон»), которая помимо пуска «Томагавка» может применять зенитные ракеты SM-6, а также другие стандартизированные системы. Эта ПУ является модифицированным вариантом той же самой установки Mk41, и представляет из себя пакет из четырех пусковых контейнеров, укладывающийся в габариты стандартного 40-футового (12 метров) морского контейнера, размещенного на автотрейлере. В настоящий момент данная система поставляется в ВС США, но ФРГ, Филиппины и Япония заявили о намерении получить эти системы.

Кроме того, создана и другая ПУ контейнерного типа Мк-70 со сходными характеристиками. Сообщалось, что ею будут оснащаться корабли прибрежной зоны ВМС США. Впрочем, эта система была замечена в наземном варианте (размещенная на трейлере) во время учений НАТО в Дании в 2024 году. Дополнительная опасность этой системы заключается в удобстве ее маскировки. Так, например, контейнерная ПУ в «гражданской» окраске может быть размещена на борту сухогруза, на автопоезде, или железнодорожной платформе. Подобная маскировка иранских пусковых установок доставила немалые проблемы израильским военным во время ирано-израильской войны минувшим летом.

Помимо этого, в настоящий момент завершена работа над еще одной универсальной наземной пусковой установкой ракетного комплекса DeepFires, способной в числе прочего запускать ракеты «Томагавк». Боевой модуль состоит из двух наклонных пусковых контейнеров и монтируется на шасси Oshkosh FMTV A2.

Как мы видим, США располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждые из этих систем могут быть отправлены на Украину. В настоящий момент их количество невелико, но это не так важно. Поскольку до сих пор «Томагавки» применялись преимущественно с морских носителей, боевого опыта использования наземных платформ нет, и Пентагон весьма заинтересован в его получении. То есть на Украине может произойти их испытания в боевых условиях, и для получения «репрезентативной выборки» большого количества ПУ не нужно.

Как устроены ракеты «Томагавк»

Скорее всего, киевскому режиму могут быть поставлены ракеты BGM-109E Block IV TakTom (Tactical Tomahawk) или Block Vb (с модернизированной проникающе-фугасной БЧ JMEWS). Ракета имеет дублированную систему наведения – не только используя данные GPS, но и с помощью Terrain Contour Matching – системы наведения по рельефу. Таким образом ракета может идти к заданной цели в полностью автономном режиме без контроля со стороны оператора.

Кроме того, ракеты оснащены оптико-электронными датчиками, осуществляющими доразведку на маршевом участке траектории и передающими полученную информацию на пункт управления. Эта функция позволяет выбрать наиболее важную цель из пятнадцати объектов, изначально загруженых в систему наведения.

Еще одной важной особенностью ракет BGM-109E является возможность уходить из зоны действия систем ПРО, обнаруженных разведывательными спутниками в ходе полета «Томагавка». Это позволяет крылатой ракете уходить от «спящих» ЗРК, чьи РЛС активируются уже после ее пуска.

Способность ракеты атаковать на сверхмалой высоте осложняет возможности ее обнаружения наземными РЛС. Боевая часть ракеты весит 340 кг. Есть кассетные, полубронебойные, фугасного действия и другие варианты исполнения боеголовок.

«Томагавки» невозможно применять без американцев

Дональд Трамп, говоря об использовании Украиной американского вооружения, постоянно подчеркивает то, что его закупает НАТО или страны ЕС, а затем его передают ВСУ. То есть наличие такой «прокладки» в понимании Трампа снимает с США ответственность за последствия использования этого оружия. Утверждение сомнительное, особенно применительно к «Томагавкам», поскольку без непосредственного участия Вашингтона применение этих ракет невозможно.

Конечно, можно подготовить украинские расчеты, но обеспечивает эту ракетную систему обширный и многоуровневый комплекс, простирающийся далеко за пределы вопроса обслуживания пусковой установки. Это определение цели, программное обеспечение всего процесса, целеуказание, разведывательное сопровождение на всех этапах, каналы связи. У Украины просто нет подобной инфраструктуры, тем более, что она должна быть адаптирована под американские стандарты.

Кроме того, США предпочтут сохранить абсолютный контроль за всеми этапами применения этого оружия, также как, например, это обстоит с MLRS, HIMARS, Patriot. Американцы неохотно подпускают украинцев к таким системам еще и потому, что опасаются, что они могут работать на российскую разведку.

Иными словами, применение «Томагавков» на Украине, если оно состоится, будет происходить под полным контролем США, и, скорее всего, осуществляться американскими специалистами. Для Москвы это совершенно очевидно, и поэтому появление этих ракет на Украине сложно рассматривать иначе как непосредственное участие США в боевых действиях против России.

Чем и как сбивать «Томагавки»?

При всех своих сильных сторонах «Томагавкам» можно успешно противодействовать. Эти ракеты успешно сбивались в Сирии не только современными российскими ЗРК, но и старыми советскими комплексами ПВО, такими как, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Кроме того, прекрасные результаты по американским ракетам демонстрировали наши системы РЭБ. Так, во время атаки на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат в 2017 году, когда два эсминца США типа «Арли Берк» выпустили 59 ракет, 34 из них не долетели до берега, упав в море.

Следует также отметить, что для успешного поражения цели предполагается массированное (в десятки и сотни единиц одновременно) применение «Томагавков». Подобные атаки российских военных аэродромов и аналогичных защищенных объектов противник едва ли сможет себе позволить. И поэтому, если ракеты будут переданы Украине, атаки будут, скорее всего, на менее защищенные инфраструктурные объекты.

Радиолокационная заметность у «Томагавка» значительно больше, чем у Storm Shadow, а его заблаговременному обнаружению будет способствовать применение самолетов ДРЛО и размещение антенн РЛС подсвета целей на вышках, возвышенностях, или, например, на аэростатах. Строго говоря, принципы борьбы с «Томагавком» те же, как и с другими крылатыми ракетами, вроде тех же Storm Shadow. Это прежде всего эшелонирование системы ПВО. Помимо РЭБ и ЗРК с ними успешно могут справляться и истребители, например, Су-35С, оснащенный ракетами «воздух — воздух» Р-37М.

Таким образом, сама дискуссия вокруг «Томагавков» и их ТТХ показывают, что перед нами – скорее политическая и психологическая операция со стороны Запада и Украины. В качестве какого-либо «меняющего правила игры» оружия эти ракеты рассматриваться не могут. Но факт их передачи ВСУ станет неоспоримым свидетельством дальнейшего прямого вмешательства США в украинский конфликт, и Трампу будет еще сложнее изображать из себя «миротворца».