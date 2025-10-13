США хотят сделать Украину испытательным полигоном для «Томагавков»

  • Новость часаРоссия вернула моряка после трех лет заключения на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе
    Шведские прокуроры закрыли дело о повреждении кабеля на Балтике
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Немецкая разведка предупредила о риске прямого конфликта с Россией
    Железнодорожное сообщение с Крымом вернулось к расписанию после ЧП в Феодосии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    4 комментария
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    31 комментарий
    13 октября 2025, 16:55 • В мире

    США хотят сделать Украину испытательным полигоном для «Томагавков»

    США хотят сделать Украину испытательным полигоном для «Томагавков»
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Ракеты «Томагавк», которые США угрожают передать Украине, являются крайне специфическим видом вооружений. В частности, они могут использоваться прежде всего с морских носителей – эсминцев и подводных лодок. Могут ли они в таком случае вообще применяться с территории Украины, как с ними можно бороться – и как в целом понимать соответствующие заявления Трампа?

    Президент США Дональд Трамп заявляет о желании обсудить возможность поставок ракет «Томагавк» на Украину с российским лидером Владимиром Путиным. Загадок тут остается главным образом две: политическая и военно-техническая. Россия уже весьма определенно предупредила о негативных последствиях такого шага – зачем же Трамп, декларирующий желание наладить отношения с Москвой, стремится снабдить ВСУ «Томагавками»?

    Как выглядит «сухопутный» «Томагавк»

    До последнего времени BGM-109 использовались исключительно как ракеты морского базирования с подводных лодок (пусковая установка Мк-45) и надводных кораблей (Мк-41). Однако изначально параллельно с морским вариантом был создан и наземный, предполагающий пуск ракеты с транспортировщика-установщика-пусковой установки BGM-109G Gryphon. Эти системы были развернуты в Европе, но в соответствии с ДРСМД они были вывезены в США и ликвидированы. Впрочем, бытует мнение, что по крайней мере часть из них была сохранена и передана на хранение.

    Однако создание новой пусковой установки (ПУ) не представляет особых проблем. В частности, установка Mk-41, система с вертикальным пуском, может быть установлена на любой носитель. Что, собственно и было подтверждено в августе 2019 года, когда на полигоне на острове Сан-Николас прошли первые испытания по запуску «Томагавка» из наземной ПУ. Согласно американским сообщениям, крылатая ракета, пущенная с подвижной ПУ, представляющей из себя Мк-41, смонтированной в полуприцепе, поразила цель, которая была расположена на расстоянии более 500 км от базы.

    В 2023 году Пентагон продемонстрировал ПУ LRFL, адаптированные специально для пуска крылатых ракет «Томагавк». LRFL смонтированы на шасси легких тактических машин Oshkosh и уже активно используются в Корпусе морской пехоты США. Впрочем, в 2025 году командование КМП, высказав претензии к их маневренности и развертываемости, отказалось от их дальнейшего использования. Всего на вооружении морской пехоты было от 4 до 8 ПУ LRFL, что указывает на их экспериментальное применение.

    Возможно, КМП сделал выбор в пользу универсальной ПУ Typhon («Тифон»), которая помимо пуска «Томагавка» может применять зенитные ракеты SM-6, а также другие стандартизированные системы. Эта ПУ является модифицированным вариантом той же самой установки Mk41, и представляет из себя пакет из четырех пусковых контейнеров, укладывающийся в габариты стандартного 40-футового (12 метров) морского контейнера, размещенного на автотрейлере. В настоящий момент данная система поставляется в ВС США, но ФРГ, Филиппины и Япония заявили о намерении получить эти системы.

    Кроме того, создана и другая ПУ контейнерного типа Мк-70 со сходными характеристиками. Сообщалось, что ею будут оснащаться корабли прибрежной зоны ВМС США. Впрочем, эта система была замечена в наземном варианте (размещенная на трейлере) во время учений НАТО в Дании в 2024 году. Дополнительная опасность этой системы заключается в удобстве ее маскировки. Так, например, контейнерная ПУ в «гражданской» окраске может быть размещена на борту сухогруза, на автопоезде, или железнодорожной платформе. Подобная маскировка иранских пусковых установок доставила немалые проблемы израильским военным во время ирано-израильской войны минувшим летом.

    Помимо этого, в настоящий момент завершена работа над еще одной универсальной наземной пусковой установкой ракетного комплекса DeepFires, способной в числе прочего запускать ракеты «Томагавк». Боевой модуль состоит из двух наклонных пусковых контейнеров и монтируется на шасси Oshkosh FMTV A2.

    Как мы видим, США располагают достаточно большим ассортиментом наземных ПУ для данных крылатых ракет, и гипотетически каждые из этих систем могут быть отправлены на Украину. В настоящий момент их количество невелико, но это не так важно. Поскольку до сих пор «Томагавки» применялись преимущественно с морских носителей, боевого опыта использования наземных платформ нет, и Пентагон весьма заинтересован в его получении. То есть на Украине может произойти их испытания в боевых условиях, и для получения «репрезентативной выборки» большого количества ПУ не нужно.

    Как устроены ракеты «Томагавк»

    Скорее всего, киевскому режиму могут быть поставлены ракеты BGM-109E Block IV TakTom (Tactical Tomahawk) или Block Vb (с модернизированной проникающе-фугасной БЧ JMEWS). Ракета имеет дублированную систему наведения – не только используя данные GPS, но и с помощью Terrain Contour Matching – системы наведения по рельефу. Таким образом ракета может идти к заданной цели в полностью автономном режиме без контроля со стороны оператора.

    Кроме того, ракеты оснащены оптико-электронными датчиками, осуществляющими доразведку на маршевом участке траектории и передающими полученную информацию на пункт управления. Эта функция позволяет выбрать наиболее важную цель из пятнадцати объектов, изначально загруженых в систему наведения.

    Еще одной важной особенностью ракет BGM-109E является возможность уходить из зоны действия систем ПРО, обнаруженных разведывательными спутниками в ходе полета «Томагавка». Это позволяет крылатой ракете уходить от «спящих» ЗРК, чьи РЛС активируются уже после ее пуска.

    Способность ракеты атаковать на сверхмалой высоте осложняет возможности ее обнаружения наземными РЛС. Боевая часть ракеты весит 340 кг. Есть кассетные, полубронебойные, фугасного действия и другие варианты исполнения боеголовок.

    «Томагавки» невозможно применять без американцев

    Дональд Трамп, говоря об использовании Украиной американского вооружения, постоянно подчеркивает то, что его закупает НАТО или страны ЕС, а затем его передают ВСУ. То есть наличие такой «прокладки» в понимании Трампа снимает с США ответственность за последствия использования этого оружия. Утверждение сомнительное, особенно применительно к «Томагавкам», поскольку без непосредственного участия Вашингтона применение этих ракет невозможно.

    Конечно, можно подготовить украинские расчеты, но обеспечивает эту ракетную систему обширный и многоуровневый комплекс, простирающийся далеко за пределы вопроса обслуживания пусковой установки. Это определение цели, программное обеспечение всего процесса, целеуказание, разведывательное сопровождение на всех этапах, каналы связи. У Украины просто нет подобной инфраструктуры, тем более, что она должна быть адаптирована под американские стандарты.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    9 комментариев

    Кроме того, США предпочтут сохранить абсолютный контроль за всеми этапами применения этого оружия, также как, например, это обстоит с MLRS, HIMARS, Patriot. Американцы неохотно подпускают украинцев к таким системам еще и потому, что опасаются, что они могут работать на российскую разведку.

    Иными словами, применение «Томагавков» на Украине, если оно состоится, будет происходить под полным контролем США, и, скорее всего, осуществляться американскими специалистами. Для Москвы это совершенно очевидно, и поэтому появление этих ракет на Украине сложно рассматривать иначе как непосредственное участие США в боевых действиях против России.

    Чем и как сбивать «Томагавки»?

    При всех своих сильных сторонах «Томагавкам» можно успешно противодействовать. Эти ракеты успешно сбивались в Сирии не только современными российскими ЗРК, но и старыми советскими комплексами ПВО, такими как, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Кроме того, прекрасные результаты по американским ракетам демонстрировали наши системы РЭБ. Так, во время атаки на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат в 2017 году, когда два эсминца США типа «Арли Берк» выпустили 59 ракет, 34 из них не долетели до берега, упав в море.

    Следует также отметить, что для успешного поражения цели предполагается массированное (в десятки и сотни единиц одновременно) применение «Томагавков». Подобные атаки российских военных аэродромов и аналогичных защищенных объектов противник едва ли сможет себе позволить. И поэтому, если ракеты будут переданы Украине, атаки будут, скорее всего, на менее защищенные инфраструктурные объекты.

    Радиолокационная заметность у «Томагавка» значительно больше, чем у Storm Shadow, а его заблаговременному обнаружению будет способствовать применение самолетов ДРЛО и размещение антенн РЛС подсвета целей на вышках, возвышенностях, или, например, на аэростатах. Строго говоря, принципы борьбы с «Томагавком» те же, как и с другими крылатыми ракетами, вроде тех же Storm Shadow. Это прежде всего эшелонирование системы ПВО. Помимо РЭБ и ЗРК с ними успешно могут справляться и истребители, например, Су-35С, оснащенный ракетами «воздух — воздух» Р-37М.

    Таким образом, сама дискуссия вокруг «Томагавков» и их ТТХ показывают, что перед нами – скорее политическая и психологическая операция со стороны Запада и Украины. В качестве какого-либо «меняющего правила игры» оружия эти ракеты рассматриваться не могут. Но факт их передачи ВСУ станет неоспоримым свидетельством дальнейшего прямого вмешательства США в украинский конфликт, и Трампу будет еще сложнее изображать из себя «миротворца».

    Главное
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    Кара-Мурза и Яшин внесены в список террористов и экстремистов
    Захарова назвала нацизмом действия Латвии против россиян
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
    Жертвами столкновения поездов в Словакии стали 20 человек
    В Казахстане признали купание Дурова в заповедном озере законным

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации