Песков предупредил о рисках поставок ракет Tomahawk Киеву

Песков заявил о рисках для США при передаче ракет Tomahawk Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk («Томагавк») требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.
Песков, комментируя сообщение зампреда СБ России Дмитрия Медведева о том, что такие поставки «могут плохо кончиться», подчеркнул: «Действительно, обращение с такими сложными ракетами [как Tomahawk] так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева», передает ТАСС.
Он добавил, что любой эксперт в области вооружений прекрасно понимает этот аспект и осознает возможные последствия участия иностранных специалистов на территории Украины при эксплуатации подобных вооружений.
Напомним, Дмитрий Медведев заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может плохо кончиться для американского президента Дональда Трампа и США.
Дональд Трамп допустил обсуждение с президентом России возможных поставок ракет Tomahawk Киеву при продолжении конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин пообещал усилить систему противовоздушной обороны России в ответ на подобные обсуждения.