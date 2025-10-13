«Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

Приоритетными целями украинских дальнобойных беспилотных систем стали российские инфраструктурные объекты, связанные с энергетикой – от НПЗ до электростанций и подстанций.

Несмотря на то, что ответные меры ВС РФ мощнее и эффективнее, украинские руководство не высказывает особого беспокойства. Практически все стратегические ресурсы для обеспечения функционирования самого киевского режима, ВСУ и отчасти других сфер Украины поступают из-за рубежа, и до того, как пересекут границу, они недосягаемы для российских средств поражения.

Впрочем, украинские источники указывают, что из-за начатой Зеленским инфраструктурной войны стремительно растет дефицит газа на Украине. Украинский министр Светлана Гринчук уже заявила, что из-за ударов ВС РФ Киеву придется на треть увеличить импорт газа. Причем европейцы на просьбу Банковой предоставить дополнительный кредит на закупку газа требуют поднять тарифы для населения и бизнеса.

Понятно, что Зеленского и Ермака не слишком заботят проблемы населения, но рост тарифов, если и не станет той соломинкой, что ломает хребет верблюда (терпение украинцев), то точно внесет свою лепту в рост напряженности в украинском обществе. Да и не факт, что ЕС даст на газ дополнительные деньги. Ведь до сих пор европейцы не выделили 6 млрд евро на зарплаты боевикам ВСУ и финансирование других силовых структур.

Но все это пока что угрожает отсроченными проблемами, и Киев готовится расширить инфраструктурную войну. Удары по энергообъектам Белгородской и Брянской областей, а также по Нововоронежской АЭС, можно рассматривать как отработку указанной «стратегии» перед ее переносом в центральные регионы России.

При этом в Киеве возлагают основные надежды на крылатые ракеты «Томагавк», которые рассчитывают получить в ближайшее время. С учетом американской практики начинать обсуждение вопроса передачи Киеву того или иного вооружения, когда оно уже находится на Украине, можно предположить, что поставки «Томагавков» уже в процессе.

Косвенным подтверждением этому служат заявления Трампа и представителей Киева, стремящихся напустить туман. Накануне выступления американского лидера, заявившего, что он уже «вроде как принял решение» о поставке Украине ракет «Томагавк», но «нужно кое-что выяснить», Зеленский объявил, что ВСУ наносят вглубь территории России удары ракетами, в том числе и собственного производства. Таким образом, он попытался заранее подготовить американцам «алиби», хотя бы временное, давая понять, что украинские формирования обладают оружием, сходным по своим ТТХ с дальнобойными ракетами западного производства, в том числе и «Томагавком».

Трамп неоднократно повторял, что «не хочет эскалации», а ранее давал понять, что за применение американского оружия, купленного на европейские деньги, отвечают те, кто его использует и кто его оплатил, а он тут ни при чем. Однако в случае с «Томагавками» президент США заметил, что хотел бы узнать, какие цели намерена ими поражать Украина. Замечание, прямо скажем, нелепое, поскольку без участия американских военных ВСУ и не смогут использовать эти ракеты. Это высокоточное оружие, функционирование которого обеспечивается сложной и многоуровневой инфраструктурой на всех этапах боевого применения.

К счастью, эти ракеты не являются идеальным оружием, и большинство наших зенитно-ракетных комплексов создавались в том числе и для борьбы с ними. Противодействие им осуществляется по тем же принципам, что и против Storm Shadow/Skalp – необходима эшелонированная система ПВО. Причем радиолокационная заметность у «Томагавков» гораздо больше, чем у этих ракет, а скорость ниже. Кроме того, у наших зенитчиков наработан опыт борьбы с этими ракетами еще в Сирии.

Но помимо чисто военного, необходимо учитывать и политический аспект применения этих ракет по территории России. Одной из целей этого шага может быть стимулирование ЕС к еще более агрессивным действиям в отношении нашей страны. Как некогда обещание Вашингтона поставить ВСУ танки «Абрамс» подтолкнуло европейские страны к передаче Киеву своей бронетехники. Именно поэтому поставка на Украину «Томагавков» должна встретить достаточно жесткий асимметричный ответ, который должен сделать Белому дому настолько больно, чтобы он воздержался от дальнейших экспериментов по пересечению «красных линий». Впрочем, ответ не должен быть публичным, чтобы дать оппоненту возможность спасти лицо, не загонять его в угол.

Но кроме «Томагавков» есть еще и обычные дальнобойные дроны, с помощью которых Киев, даже и без американских крылатых ракет, намерен продолжить атаки на объекты российской топливной промышленности. Между прочим, украинские источники сообщают о том, что ГУР и СБУ из нейтральных вод осуществляют запуск дронов по российским объектам с гражданских судов, идущих под чужими флагами. В этом, дескать, и кроется секрет внезапно возросшей дальнобойности украинских БПЛА. Ничего невероятного в подобном утверждении нет, если учесть, что украинские формирования уже использовали балкеры для атак по Крыму воздушными и морскими дронами.

Чем глубже на нашу территорию проникают ударные системы неприятеля, тем больше требуется средств и подразделений ПВО, которых может оказаться недостаточно для того, чтобы взять под защиту все энергетические объекты, в том числе и коммерческие. Но к решению этих задач можно было бы привлечь службы безопасности нефтяных компаний, а также сформировать силы территориальной обороны, которые уже есть в прифронтовых регионах, но с противовоздушной специализацией. Для защиты энергетических объектов от БПЛА противника можно с успехом использовать мобильные зенитные группы, вооруженные стрелковым оружием. Они уже есть в ряде регионов, например, в Краснодарском крае, но этот опыт должен быть распространен повсеместно.

На складах длительного хранения есть немало ЗПУ, ЗУ-23-2 и просто крупнокалиберных пулеметов, которые также прекрасно действуют по БПЛА. Конечно, вооружение ими сотрудников СБ, ЧОПов и бойцов территориальной обороны потребует и соответствующего правового регулирования, и серьезной подготовки расчетов. На это нужно время, но СВО идет уже четвертый год, и едва ли завершится скоро, а такая «частная» и территориальная ПВО может не только обеспечить безопасность важных объектов, но и снять часть нагрузки с Вооруженных сил.

Кроме этого, есть и пассивные, и в то же время сравнительно эффективные средства защиты объектов, которые не требуют дополнительных нормативных актов, да и стоят недорого. Это разнообразные противодроновые решетки и сети, а также привязные аэростаты заграждения.

Вне зависимости от того, дадут Киеву «Томагавки» и другие ракеты, или ВСУ продолжат наносить удары дальними дронами, эти меры необходимы.

Важно и то, что, по всей вероятности, план инфраструктурной войны спущен Киеву из Вашингтона. В частности, американский ресурс NBC недвусмысленно намекает на прямую заинтересованность Белого дома в ударах ВСУ по нефтегазовым объектам России. Для Трампа это прежде всего «конкурентная борьба» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.