  • Новость часаИз-за пожара на нефтебазе в Феодосии задержаны поезда в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    @ REUTERS/Handout CLH/KM

    13 октября 2025, 09:00 Мнение

    «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    ЦБ отменил голосование за символы новой банкноты 500 рублей
    Борис Джонсон получил 1 млн фунтов за войну на Украине

    Приоритетными целями украинских дальнобойных беспилотных систем стали российские инфраструктурные объекты, связанные с энергетикой – от НПЗ до электростанций и подстанций.

    Несмотря на то, что ответные меры ВС РФ мощнее и эффективнее, украинские руководство не высказывает особого беспокойства. Практически все стратегические ресурсы для обеспечения функционирования самого киевского режима, ВСУ и отчасти других сфер Украины поступают из-за рубежа, и до того, как пересекут границу, они недосягаемы для российских средств поражения.

    Впрочем, украинские источники указывают, что из-за начатой Зеленским инфраструктурной войны стремительно растет дефицит газа на Украине. Украинский министр Светлана Гринчук уже заявила, что из-за ударов ВС РФ Киеву придется на треть увеличить импорт газа. Причем европейцы на просьбу Банковой предоставить дополнительный кредит на закупку газа требуют поднять тарифы для населения и бизнеса.

    Понятно, что Зеленского и Ермака не слишком заботят проблемы населения, но рост тарифов, если и не станет той соломинкой, что ломает хребет верблюда (терпение украинцев), то точно внесет свою лепту в рост напряженности в украинском обществе. Да и не факт, что ЕС даст на газ дополнительные деньги. Ведь до сих пор европейцы не выделили 6 млрд евро на зарплаты боевикам ВСУ и финансирование других силовых структур.

    Но все это пока что угрожает отсроченными проблемами, и Киев готовится расширить инфраструктурную войну. Удары по энергообъектам Белгородской и Брянской областей, а также по Нововоронежской АЭС, можно рассматривать как отработку указанной «стратегии» перед ее переносом в центральные регионы России.

    При этом в Киеве возлагают основные надежды на крылатые ракеты «Томагавк», которые рассчитывают получить в ближайшее время. С учетом американской практики начинать обсуждение вопроса передачи Киеву того или иного вооружения, когда оно уже находится на Украине, можно предположить, что поставки «Томагавков» уже в процессе.

    Косвенным подтверждением этому служат заявления Трампа и представителей Киева, стремящихся напустить туман. Накануне выступления американского лидера, заявившего, что он уже «вроде как принял решение» о поставке Украине ракет «Томагавк», но «нужно кое-что выяснить», Зеленский объявил, что ВСУ наносят вглубь территории России удары ракетами, в том числе и собственного производства. Таким образом, он попытался заранее подготовить американцам «алиби», хотя бы временное, давая понять, что украинские формирования обладают оружием, сходным по своим ТТХ с дальнобойными ракетами западного производства, в том числе и «Томагавком».

    Трамп неоднократно повторял, что «не хочет эскалации», а ранее давал понять, что за применение американского оружия, купленного на европейские деньги, отвечают те, кто его использует и кто его оплатил, а он тут ни при чем. Однако в случае с «Томагавками» президент США заметил, что хотел бы узнать, какие цели намерена ими поражать Украина. Замечание, прямо скажем, нелепое, поскольку без участия американских военных ВСУ и не смогут использовать эти ракеты. Это высокоточное оружие, функционирование которого обеспечивается сложной и многоуровневой инфраструктурой на всех этапах боевого применения.

    К счастью, эти ракеты не являются идеальным оружием, и большинство наших зенитно-ракетных комплексов создавались в том числе и для борьбы с ними. Противодействие им осуществляется по тем же принципам, что и против Storm Shadow/Skalp – необходима эшелонированная система ПВО. Причем радиолокационная заметность у «Томагавков» гораздо больше, чем у этих ракет, а скорость ниже. Кроме того, у наших зенитчиков наработан опыт борьбы с этими ракетами еще в Сирии.

    Но помимо чисто военного, необходимо учитывать и политический аспект применения этих ракет по территории России. Одной из целей этого шага может быть стимулирование ЕС к еще более агрессивным действиям в отношении нашей страны. Как некогда обещание Вашингтона поставить ВСУ танки «Абрамс» подтолкнуло европейские страны к передаче Киеву своей бронетехники. Именно поэтому поставка на Украину «Томагавков» должна встретить достаточно жесткий асимметричный ответ, который должен сделать Белому дому настолько больно, чтобы он воздержался от дальнейших экспериментов по пересечению «красных линий». Впрочем, ответ не должен быть публичным, чтобы дать оппоненту возможность спасти лицо, не загонять его в угол.

    Но кроме «Томагавков» есть еще и обычные дальнобойные дроны, с помощью которых Киев, даже и без американских крылатых ракет, намерен продолжить атаки на объекты российской топливной промышленности. Между прочим, украинские источники сообщают о том, что ГУР и СБУ из нейтральных вод осуществляют запуск дронов по российским объектам с гражданских судов, идущих под чужими флагами. В этом, дескать, и кроется секрет внезапно возросшей дальнобойности украинских БПЛА. Ничего невероятного в подобном утверждении нет, если учесть, что украинские формирования уже использовали балкеры для атак по Крыму воздушными и морскими дронами.

    Чем глубже на нашу территорию проникают ударные системы неприятеля, тем больше требуется средств и подразделений ПВО, которых может оказаться недостаточно для того, чтобы взять под защиту все энергетические объекты, в том числе и коммерческие. Но к решению этих задач можно было бы привлечь службы безопасности нефтяных компаний, а также сформировать силы территориальной обороны, которые уже есть в прифронтовых регионах, но с противовоздушной специализацией. Для защиты энергетических объектов от БПЛА противника можно с успехом использовать мобильные зенитные группы, вооруженные стрелковым оружием. Они уже есть в ряде регионов, например, в Краснодарском крае, но этот опыт должен быть распространен повсеместно.

    На складах длительного хранения есть немало ЗПУ, ЗУ-23-2 и просто крупнокалиберных пулеметов, которые также прекрасно действуют по БПЛА. Конечно, вооружение ими сотрудников СБ, ЧОПов и бойцов территориальной обороны потребует и соответствующего правового регулирования, и серьезной подготовки расчетов. На это нужно время, но СВО идет уже четвертый год, и едва ли завершится скоро, а такая «частная» и территориальная ПВО может не только обеспечить безопасность важных объектов, но и снять часть нагрузки с Вооруженных сил.

    Кроме этого, есть и пассивные, и в то же время сравнительно эффективные средства защиты объектов, которые не требуют дополнительных нормативных актов, да и стоят недорого. Это разнообразные противодроновые решетки и сети, а также привязные аэростаты заграждения.

    Вне зависимости от того, дадут Киеву «Томагавки» и другие ракеты, или ВСУ продолжат наносить удары дальними дронами, эти меры необходимы.

    Важно и то, что, по всей вероятности, план инфраструктурной войны спущен Киеву из Вашингтона. В частности, американский ресурс NBC недвусмысленно намекает на прямую заинтересованность Белого дома в ударах ВСУ по нефтегазовым объектам России. Для Трампа это прежде всего «конкурентная борьба» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В Северске начались уличные бои
    Женщина погибла в результате атаки украинского дрона в Курской области
    Путин рассказал, как Рахмон морил его голодом
    Макрон выступил с угрозами в адрес России
    Мэр Одессы сообщил о возможном лишении гражданства Украины
    Житель Камчатки осужден за демонстрацию полового органа девочке из окна
    В Москве выпал первый снег

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия спасает изгнанных из Латвии стариков

    С понедельника, 13 октября, Латвия начинает процесс депортации из страны сотен русских – в основном старшего поколения, десятилетиями проживающих на ее территории. «Стыдно перед стариками за эту никчемную власть русофобов», – говорят представители местной оппозиции. За что русских стариков изгоняют из Латвии и как им помогает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации