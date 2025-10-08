  • Новость часаРоссийские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    Россия создала новую валюту для финансовой независимости
    Фон дер Ляйен собралась использовать «стену дронов» против танкеров с российской нефтью
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    Набиуллина заявила о завершении «банковского рабства» в России
    Путина поздравили с днем рождения более 40 зарубежных лидеров
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    Молдавия назвала Россию главной угрозой в новой военной стратегии
    Венесуэла утвердила договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    17 комментариев
    8 октября 2025, 12:55 • Новости дня

    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»

    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    8 октября 2025, 11:00 • Видео
    Как Петр Первый завел пружину Российской империи

    Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 13:37 • Новости дня
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о серьезной эскалации в случае передачи Киеву американских ракет Tomahawk и очень конкретно изложил позицию Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk может стать серьезным витком эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже четко обозначил реакцию Москвы на заседании клуба «Валдай». По словам Пескова, «все было четко сказано» на этой встрече.

    Песков подчеркнул, что речь идет о ракетах, которые могут быть произведены в ядерном исполнении, и такой шаг не изменит положение на фронте для украинских властей. Однако это станет новым витком эскалации.

    «Здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

    Он также указал, что Кремль считает необходимым дождаться более четких заявлений от президента США Дональда Трампа по вопросу возможных поставок ракет Tomahawk Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Украине Tomahawk может разрушить позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Президент России напоминал, что использовать эти ракеты без участия военных США невозможно.

    Эксперт оценил намерение Трампа выяснить, для каких целей Киев может применить Tomahawk.

    Комментарии (37)
    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (28)
    6 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп высказался против эскалации конфликта на Украине
    Трамп высказался против эскалации конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил свою позицию по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, он ответил журналистам в Белом доме: «Я не стремлюсь увидеть эскалацию».

    Трамп подчеркнул, что не заинтересован в дополнительном обострении вооруженного противостояния на Украине. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о дальнейшем участии Вашингтона в конфликте и возможном усилении поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, при этом основной проблемой остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

    Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП США на 15 млрд долларов еженедельно в случае остановки правительства.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    7 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о роли Келлога в передаче Tomahawk Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».

    По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.

    «Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.

    Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (2)
    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (10)
    7 октября 2025, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии возможностей для отсрочки санкций США против NIS

    Вучич назвал национализацию NIS единственным путем для отсрочки санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    США могут отложить санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) только при ее национализации, но власти Сербии не хотят предпринимать такие меры, заявил сербский президент Александр Вучич.

    «Нет больше возможностей для отсрочки санкций», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

    Вучич не исключил, что, «может быть, кто-то в США отложил бы санкции», потребуй он национализации имущества. «Это последняя вещь, которую бы я сделал, если буду должен, но хвалиться национализацией и желать ее – не желаю ее никому», – заявил он.

    Вучич также ответил на вопрос о позиции России. Сербский лидер пояснил, что Россия хочет сохранить политическое и финансовое влияние на Балканах, при этом он добавил, что политические соображения в данной ситуации перевешивают экономические.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США уже неоднократно откладывало введение ограничений против NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». В конце сентября США перенесли срок введения санкций с 1 октября на 8-9 октября.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ

    Дмитриев: Вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ довольно высока

    Tекст: Антон Антонов

    Весьма вероятно, что США согласятся на предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться условий Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил спецпредставитель президента, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», – заявил Дмитриев в Telegram, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, оценивая инициативу Москвы, заявил: «Звучит как хорошая идея для меня». Путин сообщал о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (2)
    6 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: У России есть свой космический потенциал для выполнения задач СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона имеет свой потенциал, в том числе космический, который необходим для выполнения задач в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман заявлял, что российские военные пытаются глушить британские военные спутники еженедельно.

    Напомним, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвиняли Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Эксперт Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой открывает возможность размещения на острове современных наступательных ракетных комплексов в ответ на поставки Tomahawk Киеву, сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой является своевременным ответом Москвы на угрозы поставки США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму, передает ТАСС.

    Степанов заявил: «Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова».

    Степанов уточнил, что для сохранения баланса сил оправданной мерой будет поставка на Кубу современных видов вооружения, таких как оперативно-тактические комплексы «Искандер» и баллистический комплекс средней дальности «Орешник». Это позволит создать эффективный инструмент сдерживания и сохранить паритет наступательных возможностей между Россией и странами НАТО.

    Документ о сотрудничестве был подписан в марте 2025 года. Соглашение создает базу для проведения совместных операций, военного обучения, обмена опытом и поставок военной техники, а также гарантирует российским военным иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны оно становится гарантией защиты суверенитета и доступа к передовым технологиям на фоне усиления давления США в регионе.

    Ранее Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аналитик объяснил, почему крылатые ракеты Tomahawk не смогут применяться на Украине. Зеленский попросил у Трампа поставки этих ракет. Поставка Tomahawk на Украину может стать серьезной эскалацией конфликта.

    Комментарии (4)
    7 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Axios: Киев не знает о решении Трампа по ракетам Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине не знают о решении президента США Дональда Трампа относительно поставок крылатых ракет Tomahawk, сообщает портал Axios.

    Неназванные украинские чиновники заявили порталу Axios, что Киев не знает, какое решение принял Трамп по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    По данным Axios, неназванные украинские чиновники сообщают, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность смогут ли США контролировать применение ракет Tomahawk Киевом после того, как их купят и оплатят страны НАТО.

    Ранее Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США.

    Путин также указал, что передача ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (0)
    Россия создала новую валюту для финансовой независимости

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      0 комментариев
    Вадим Трухачёв
      Чехия – не русофобская страна

      Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

      2 комментария
    Сергей Худиев
      Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

      Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

      17 комментариев
    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

