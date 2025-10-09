Экс-премьер Украины предостерег Трампа от роковой ошибки с Tomahawk

Экс-премьер Украины Азаров предостерег Трампа от роковой ошибки с Tomahawk

Tекст: Вера Басилая

Азаров заявил, что передача крылатых ракет Tomahawk Киеву будет роковой стратегической ошибкой для Дональда Трампа. Он отметил, что обратился бы к президенту США с просьбой не делать этот шаг, передает ТАСС.

«Уважаемый господин Трамп! Вы сейчас совершаете роковую ошибку», – заявил Азаров.

По словам экс-премьера Украины, последствия передачи Tomahawk затрагивают не только ущерб России, но и статус Трампа как посредника в мирных переговорах.

Азаров уверен, что подобное решение поставит Трампа в один ряд с европейскими лидерами, которых он назвал врагами, и лишит его роли нейтрального участника переговорного процесса.

Он подчеркнул, что действия по предоставлению Киеву таких вооружений могут усугубить кризис и затруднить разрешение ситуации дипломатическим путем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.