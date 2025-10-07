Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk Украине

По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.
Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».
«Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.
Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.