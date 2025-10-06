НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Трамп заявил об отказе поддерживать эскалацию конфликта на Украине
Трамп выступил против усиления военного конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.
Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил свою позицию по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, он ответил журналистам в Белом доме: «Я не стремлюсь увидеть эскалацию».
Трамп подчеркнул, что не заинтересован в дополнительном обострении вооруженного противостояния на Украине. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о дальнейшем участии Вашингтона в конфликте и возможном усилении поддержки киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, при этом основной проблемой остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики.
Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП США на 15 млрд долларов еженедельно в случае остановки правительства.