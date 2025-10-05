Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США

Белый дом оценил убытки США от шатдауна в 15 млрд долларов еженедельно

Tекст: Ольга Иванова

О рисках для экономики США при продолжающейся остановке деятельности правительства сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, передает РИА «Новости». По его словам, если ситуация не изменится, потери для ВВП страны могут достичь 15 млрд долларов в неделю.

В начале октября Конгресс не смог согласовать бюджет, что привело к так называемому шатдауну – остановке работы ряда государственных учреждений. Президент Дональд Трамп ранее заявил о возможных массовых сокращениях сотрудников и выплатах в случае затягивания бюджетного кризиса. Он отметил, что Белый дом планирует использовать ситуацию для отказа от ряда программ, не поддерживаемых республиканцами.

Хассет в интервью CNN подчеркнул: «Если президент решит, что переговоры никуда не ведут, тогда начнутся сокращения, но все надеются, что с понедельника у нас будет новое начало, демократы увидят, что здравый смысл – это избежать сокращений, потерь для ВВП в 15 млрд долларов в неделю, если правительство остановится». По его мнению, достижение компромисса возможно, если демократы в Сенате пойдут на переговоры, и тогда массовых увольнений можно будет избежать.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что остановка работы правительства США привела к задержкам поставок американских вооружений на Украину.

Пентагон отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников из-за шатдауна.

Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.

Политолог Малек Дудаков объяснил причины шатдауна внутренними противоречиями в Конгрессе.