В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.16 комментариев
Пентагон отправил в неоплачиваемый отпуск почти 335 тыс. сотрудников
Пентагон из-за шатдауна отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников
Почти 335 тыс. гражданских сотрудников Пентагона были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска после частичной приостановки работы правительства США из-за бюджетного кризиса.
Руководство Пентагона отправило в неоплачиваемые отпуска 334 904 гражданских сотрудников, что составляет почти половину от всех гражданских работников министерства обороны США, сообщает ТАСС.
Это связано с частичной приостановкой работы правительства США – шатдауном, вызванным отсутствием бюджетного финансирования. Документ военного ведомства подчеркивает, что более двух млн военнослужащих продолжат выполнять свои обязанности без выплаты зарплаты.
«Во время шатдауна мы сосредоточим внимание на защите границ, операциях на Ближнем Востоке, техническом обслуживании техники, судостроении, производстве критически важных боеприпасов и планах по созданию системы ПРО »Золотой купол«», – говорится в заявлении Пентагона. Также ведомство отменит все визиты иностранных должностных лиц, не связанных с выполнением жизненно необходимых функций, и ожидает перенос или отмену военных учений.
Госдепартамент США, по аналогии с Пентагоном, отправит в неоплачиваемый отпуск 10 436 человек, что превышает треть всего персонала, отмечает ТАСС.
Федеральное правительство приостановило работу с полуночи 1 октября, поскольку республиканцы и демократы в Конгрессе не договорились о бюджетных расходах, включая статьи по здравоохранению. Стороны обвиняют друг друга в затягивании шатдауна.
По законодательству США, службы, отвечающие за национальную безопасность и защиту жизни и собственности, продолжают работу даже в условиях отсутствия финансирования, но их сотрудникам зарплата не начисляется до урегулирования финансового вопроса. С 1977 года подобная ситуация происходила более 20 раз, а самый длительный шатдаун длился 35 дней – с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, в первый срок Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Белом доме анонсировали массовые увольнения госслужащих в течение ближайших двух дней.
Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.
Между тем губернатор Калифорнии Ньюсом назвал себя лидером свободного мира на фоне шатдауна в США.