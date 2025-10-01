  • Новость часаРоссийские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 12:04 • Новости дня

    Американист раскрыл причины шатдауна в США

    Американист Дудаков: Трамп и демократы используют шатдаун для обрушения рейтингов

    Американист раскрыл причины шатдауна в США
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Нынешний шатдаун в США может стать рекордным по длительности. Республиканцы хотят решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы же не отступят, поскольку их электоральное ядро требует продолжения противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американское правительство временно приостановило работу.

    «Основным камнем преткновения в контексте непринятия законопроекта о финансировании правительства США и, как следствие, шатдауна, является спор республиканцев и демократов о расширенных субсидиях на страховые премии, которые были введены еще в президентство Барака Обамы в рамках реформы здравоохранения, известной как Obamacare», – рассказал американист Малек Дудаков.

    «Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп хочет сократить субсидии под предлогом того, что немалая их часть идет в карман нелегальным мигрантам, что, кстати говоря, правда. Демократы же парируют, что урезание ударит по карманам простых американцев, и стоимость медстраховок вырастет на 75%», – детализировал аналитик.

    «Всего в истории американской политики был 21 шатдаун. Самый длительный из них произошел на первом президентском сроке Трампа в 2019 году, когда госучреждения не работали 35 дней из-за разногласий о выделении федеральных средств на пограничную стену между США и Мексикой. Но нынешний паралич работы правительства имеет все шансы побить рекорд, поскольку пространство для компромисса между двумя партиями пока не просматривается», – продолжил он.

    «Республиканцы не собираются отказываться от своих позиций. Они рассчитывают решить вопрос с позиции силы – с учетом контроля обеих палат Конгресса. Демократы стоят в оппозиции и пользуются различными законодательными уловками, вроде правила филибастера в Сенате, для блокировки принятия бюджета. Они находятся в уязвимом положении, но их электоральное ядро требует продолжения противостояния с Трампом», – отметил собеседник.

    «Таким образом, в ближайшем будущем Вашингтон будет уделять основное внимание нынешнему бюджетному хаосу, нежели вопросам, связанным с внешней политикой. Трамп, вероятно, воспользуется ситуацией для того, чтобы под предлогом шатдауна начать увольнение чиновников. Их рабочие места будут просто ликвидироваться, пока люди находятся в неоплачиваемых отпусках», – спрогнозировал политолог.

    «Демократы же будут обвинять Трампа и его администрацию в некомпетентности, неспособности управлять правительством и доведении ситуацию до паралича властных институтов. Другими словами, обе партии попытаются использовать шатдаун для того, чтобы обрушить рейтинги оппонентов», – полагает эксперт.

    «Нынешний шатдаун показал, что в США усиливаются поляризация и внутриполитические разногласия. Вряд ли это приведет к серьезным экономическим последствиям, но все же обойдется американским налогоплательщикам в несколько десятков миллиардов долларов», – резюмировал Дудаков.

    Ранее правительство США прекратило работу впервые за шесть лет. Конгресс не смог принять бюджет, необходимый для продолжения деятельности госучреждений. Республиканцы настаивают, что демократам необходимо договориться о продлении текущего финансирования еще на семь недель. Оппоненты же требуют, чтобы любые статьи включали продление расширенных субсидий на страховые премии по закону о доступном медицинском обслуживании, пишет CNN.

    По итогам голосования в Сенате ни один из законопроектов, способных предотвратить шатдаун, не набрал необходимых 60 голосов. Документ республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов, против него выступили 45. Альтернативный вариант, предложенный демократами, получил 47 голосов «за» и 53 «против».

    В итоге административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что ведомствам поручено «реализовать планы по упорядоченному прекращению работы». На этом фоне Трамп предупредил, что может прибегнуть к массовым сокращениям. По его словам, шатдаун может привести к «многим хорошим вещам» и к избавлению от того, что «хотят демократы».

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил: «Демократы официально проголосовали за закрытие правительства». «В результате матери и дети лишаются питания по программе WIC, ветераны останутся без медицинской помощи и программ профилактики самоубийств. FEMA испытывает дефицит средств в сезон ураганов», – добавил он.

    Бывший вице-президент Камала Харрис в ответ указала: «Позвольте прояснить: республиканцы руководят Белым домом, Палатой представителей и Сенатом. Это приостановка их работы». «После усложнения и удорожания жизни Трамп и республиканцы закрыли правительство, потому что не хотят защищать здравоохранение американского народа», – отметили в совместном заявлении конгрессмены Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

    Стоит отметить, что, согласно проведенным в США соцопросам, вину демократов в произошедшем видят около 30% респондентов, остальные склонны считать ответственными Трампа и республиканцев, сообщает Financial Times.

    Шатдаун может привести к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы, будет парализована деятельность многих государственных служб. Также могут возникнуть другие экономические последствия, включая потенциальный скачок уровня безработицы, пишет Bloomberg.

    1 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России

    Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»

    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сообщения главы американского государства Дональда Трампа о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки

    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы

    Американист Дробницкий: Тони Блэр в «Совете мира» по Газе станет «смотрящим» от Эр-Рияда

    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2003 году Франция и Германия не поддержали операцию США в Ираке. Но Британия по решению Тони Блэра присоединилась к иракской авантюре. Возвращение британского политика в повестку Ближнего Востока связано с его отношениями с Саудовской Аравией, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп для урегулирования конфликта в Газе предложил создать «Совет мира», в который войдет Блэр.

    «Заявление Дональда Трампа о том, что бывший премьер-министр Британии Тони Блэр войдет в состав «Совета мира» по Газе, было сделано рутинно. На деле это довольно неожиданное сообщение», – признался американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, включение британского политика в «Совет» связано с тем, что тот будет следить за соблюдением интересов королевств Залива – прежде всего, Саудовской Аравии.

    Собеседник напомнил, что Блэр тесно сотрудничал с арабскими лидерами и даже попадал в скандалы, в том числе коррупционные. «Поэтому основная версия, почему президент США решил включить британца в «Совет», заключается в том, что он станет «смотрящим» от Эр-Рияда», – пояснил эксперт. При этом политика жалуют на Ближнем Востоке далеко не все, поскольку при нем Лондон присоединился к вторжению Штатов в Ирак.

    После этого Блэр получил прозвище «пудель» Джорджа Буша-младшего, указал Дробницкий. «В 2003 году в европейском сообществе возникли разногласия относительно американской операции. Так, Франция, Германия и ряд других стран не поддержали Вашингтон, в то время как Британия направила в Ирак войска», – уточнил аналитик.

    «Впрочем, впоследствии возникали вопросы, почему Блэр поддерживал Буша-младшего: дело в том, что лейбористское правительство хотело быть в струе ближневосточной политики США, или же оно преследовало собственные интересы по части Саудовской Аравии?», – задался вопросом спикер.

    По его мнению, реализация плана Трампа по урегулирование конфликта на Ближнем Востоке так же маловероятна, как и предыдущая американская идея с созданием курорта в секторе Газа. «Израиль идет на определенные уступки, потому что еврейское государство находится в очень жесткой борьбе за ресурсы объединенного Запада и проигрывает европейскому лобби, цель которого – добиться направления средств в Евроатлантику», – считает политолог.

    «Но в то же время расчет Биньямина Нетаньяху на то, что ХАМАС откажется от инициатива Вашингтона. Когда план главы Белого дома «не выстрелит», Тель-Авив получит полную поддержку со стороны американцев. Происходящее – очередной этап борьбы за истощающиеся ресурсы «дяди Сэма», – добавил собеседник. По прогнозам Дробницкого, у Трампа не получится добиться успеха в его миротворческих усилиях.

    «Речь идет о серьезном конфликте. Нужны другие решения, не те, что выдвигает президент США. На этом фоне в мире постепенно начинают понимать, что Штаты – слабый посредник в любых конфликтах в Евразии», – заключил аналитик.

    Ранее Белый дом обнародовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов. Документ был обнародован по итогам переговоров президента США с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    План, в частности, предусматривает, что израильская сторона отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вплоть до 2015 года политик занимал должность специального представителя ближневосточного «квартета», куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН. «Многих возмущает сама мысль о том, что Блэр может занять какую-либо руководящую должность в секторе Газа, особенно учитывая его роль в начале вторжения в Ирак в 2003 году», – пишет Bloomberg.

    Биньямин Нетаньяху поддержал план Трампа по Газе, который, по его словам, отвечает достижению военных целей Израиля. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Катара и Египта выступили с совместным заявлением, в котором выразили американскому лидеру признательность за его усилия, направленные на завершение войны в Газе.

    Главы МИД также подтвердили свою готовность к активному и конструктивному взаимодействию со Штатами и другими заинтересованными сторонами для заключения и реализации соглашения, которое «обеспечит мир, безопасность и стабильность для народов региона». Глава Белого дома в свою очередь заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС. В случае же отказа Израиль может рассчитывать на «полную поддержку» Вашингтона, добавил президент США.

    Палестинское движение пообещало изучить документ. Как сообщает Politico, детали плана передали ХАМАС представители Египта и Катара. Источник издания предположил, что группировка может дать ответ через несколько дней. Западные СМИ усомнились в возможной реализации плана главы Белого дома.

    «На первый взгляд, у плана из 20 пунктов, изложенного президентом Трампом и одобренного Нетаньяху, больше шансов положить конец двухлетнему конфликту в Газе, чем у всех, что мы видели до сих пор... Но это не подробная дорожная карта, а скорее грубый набросок на обороте конверта, который может как безнадежно заблудиться, так и достичь желаемого пункта назначения», – пишет The Guardian.

    Агентство Bloomberg отмечает, что предложение фактически является ультиматумом для ХАМАС: освободить заложников, сложить оружие и сдаться, иначе израильская армия получит «полную поддержку» США для завершения операции. Опрошенные аналитики полагают, что движение, вероятно, отвергнет инициативу.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    29 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Трамп показал обновленный Овальный кабинет с золотым декором

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер США Дональд Трамп продемонстрировал в сети видео с интерьером Овального кабинета, где использовано 24-каратное золото, по его словам, высочайшего качества.

    Президент США Дональд Трамп представил новый облик Овального кабинета, который был украшен декорациями из 24-каратного золота, пишет ТАСС. На своей странице в Truth Social он отметил, что «иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты» интерьера. Трамп также заявил: «Это лучший Овальный кабинет за всю историю».

    В апреле он рассказывал журналу The Atlantic, что оплатил обновление интерьера Белого дома из собственных средств. Для отделки был приглашен дизайнер Джон Икарт, ранее работавший над резиденцией в Мар-а-Лаго, а советники президента прозвали его «золотым парнем». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя новый интерьер, назвала его «золотым офисом для золотого века» США.

    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    30 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о приближении страны к шатдауну

    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп и его оппоненты-демократы, видимо, не добились прогресса на встрече в Белом доме, направленной на предотвращение закрытия правительства, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    После встречи обе стороны заявили, что в случае, если Конгресс не сможет продлить государственное финансирование до полуночи вторника, вина будет лежать на другой стороне, передает Reuters.

    «Я думаю, что мы приближаемся к шатдауну», – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    По словам демократов, любое соглашение о продлении срока финансирования должно также сохранить льготы для здравоохранения, тогда как республиканцы выступают за то, что здравоохранение и государственное финансирование должны рассматриваться как отдельные вопросы.

    За последние 15 лет бюджетные споры стали в Вашингтоне относительно обычным делом и часто разрешаются в последнюю минуту. Готовность Трампа отменить или проигнорировать законы о расходах, принятые Конгрессом, привнесла новое измерение неопределенности в данном вопросе, отметило агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.

    Днем ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox отметил, что демократы готовы остановить работу правительства, чтобы добиться медпомощи для нелегальных мигрантов.

    30 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед военными на базе в Вирджинии, заявил, что президент России Владимир Путин якобы охарактеризовал Соединенные Штаты как «самую горячую страну в мире».

    «У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне», – сказал Трамп на встрече, которую транслировал YouTube-канал министерства войны США (Минобороны), передает «Газета.Ru».

    Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске была «хорошей». Американский лидер также выразил разочарование действиями Путина, заявив, что, по его мнению, глава России «должен был завершить конфликт за неделю».

    Ранее Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России. Он также вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского.

    28 сентября 2025, 22:06 • Новости дня
    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на семейный ужин»

    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на ужин» к премьеру Венгрии

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался на Civisvaros Digital Civic Circle в Дебрецене, как недавно американский президент Дональд Трамп буквально «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пытались распробовать вкус нового лечо.

    «Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов ворвался к нам на кухню на улице Синеге с телефонным звонком. Мы обсуждали, отключат ли Венгрию от российского газа и нефти», – приводит слова Орбана портал HVG.

    По его словам, Орбан «правильно изложив» позицию Венгрии в ходе беседы, отправился, чтобы доесть остаток ужина.

    Трамп ранее звонил Орбану после того, как призвал все страны НАТО прекратить покупать российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией.

    30 сентября 2025, 09:14 • Новости дня
    YouTube решил выплатить Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

    WP: YouTube заплатит Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта

    YouTube решил выплатить Трампу 24,5 млн долларов за блокировку аккаунта
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках соглашения по иску Дональда Трампа YouTube выплатит 24,5 млн долларов, из которых 22 млн пойдут на строительство нового бального зала Белого дома.

    Видеоплатформа YouTube выплатит президенту США Дональду Трампу 24,5 млн долларов для урегулирования иска, поданного из-за блокировки его аккаунта после событий 6 января 2021 года, сообщает The Washington Post.

    Согласно условиям соглашения, большая часть суммы – 22 млн долларов – по решению Трампа будет направлена на строительство нового бального зала в Белом доме, остальные деньги получат другие истцы, обвинившие YouTube в цензуре.

    Издание уточняет, что аналогичные соглашения были достигнуты и с другими крупными социальными сетями: компания Meta выплатит Трампу 25 млн долларов, а X (бывший Twitter) согласилась на компенсацию в размере 10 млн долларов.

    Напомним, аккаунты Трампа в Facebook и Instagram (обе платформы признаны экстремистскими и запрещены в России, принадлежат Meta), а также в Twitter и YouTube были заблокированы в начале 2021 года из-за нарушений правил. В ответ Трамп подал на эти платформы в суд, а позднее, в феврале 2022 года, запустил собственную соцсеть Truth Social, которая стала его основным каналом общения в интернете.

    Причиной блокировки стал штурм Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы попытаться не дать утвердить итоги президентских выборов 2020 года. В ходе беспорядков погибла одна участница штурма, а также были зафиксированы смерти еще нескольких человек по медицинским причинам, и скончался сотрудник полиции Капитолия.

    Напомним, ранее Paramount согласилась выплатить Дональду Трампу 16 млн долларов для урегулирования иска по делу об отредактированном интервью Камалы Харрис на канале CBS.

    Кроме того CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» с ведущим Кольбером, который критиковал Трампа.

    30 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году

    Трамп пообещал выделить более триллиона долларов армии США в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рекордно увеличить финансирование вооруженных сил США в следующем году, превысив отметку в триллион долларов.

    Трамп сообщил о намерении в 2026 году выделить более одного триллиона долларов на нужды вооруженных сил США, передает РИА «Новости». Это станет крупнейшей военной статьей расходов в истории страны.

    «Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более 1 триллиона долларов на наши вооруженные силы в 2026 году, и это будет самая большая сумма в истории нашей страны, 1 триллион... это чертовски большие деньги», – заявил Трамп перед высшим офицерским составом ВС США.

    По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности и поддержания ведущей роли Соединенных Штатов на международной арене. Подробности о том, какие именно направления военного бюджета будут приоритетными, озвучены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ведут переговоры с крупнейшими оборонными компаниями об ускорении производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.


    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    30 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Трамп заявил о восстановлении ядерного потенциала США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед высшим офицерским составом вооруженных сил в Куантико, заявил о восстановлении американского ядерного потенциала.

    Он отметил, что не только восстановил ядерные силы США, но и намерен провести дальнейшую модернизацию арсенала, передает РИА «Новости».

    «Я восстановил наш ядерный потенциал, как вы, вероятно, знаете, но мы также проведем его модернизацию», – заявил Трамп.

    Президент выразил надежду, что применение такого оружия не понадобится.

    В прошлом году США рассекретили данные о количестве своего стратегического ядерного оружия.

    29 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху раскритиковал страны, которые ранее признали государство Палестина.

    Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

    «Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

    Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

    «Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    30 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    Уиткофф заявил об импульсе, который запустит мирные процессы в Газе и на Украине

    Уиткофф заявил об импульсе мирных процессов в Газе и других частях света

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что реализация плана президента Трампа по прекращению огня в секторе Газа и палестино-израильского конфликта может создать импульс, который сможет повлиять на урегулирование украинского кризиса.

    «Президент хочет мира в целом. Речь идет не только о Газе, но и о том, как это может распространиться на остальную часть Ближнего Востока, вплоть до России и Украины», – сказал он Fox News, комментируя план США по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.

    Уиткофф добавил, что инициативу Трампа поддерживают как страны Персидского залива, так и в Европе.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    30 сентября 2025, 03:25 • Новости дня
    СМИ узнали о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Times of Israel сообщила о готовности спецпосланника США Уиткоффа уйти в отставку

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце текущего года, сообщил Times of Israel американский чиновник.

    Стив Уиткофф, который был представителем американского президента Дональда  Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа, занимает должность специального госслужащего, срок полномочий которого ограничен примерно 130 днями, хотя продление контракта возможно в зависимости от срока службы, пишет газета Times of Israel.

    По словам источника газеты, Уиткофф готовится покинуть пост к концу года, особенно в связи с тем, что прорыв ситуации с сектором Газа, похоже, близок. Ранее Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее предложение США, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

    Иисточник добавил, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже предвкушают, что же будет»,  особенно если сделка по Газе будет заключена и спецпредставитель «изящно уйдет».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке и заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».

    30 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Эксперт назвал план Трампа по Газе шагом к капитуляции региона

    Эксперт Дехшири назвал план Трампа по Газе шагом к капитуляции региона

    Tекст: Евгения Караваева

    Иранский эксперт в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что новый план Дональда Трампа по Газе приведет к утрате стабильности и не нацелен на мирное урегулирование ситуации.

    Декан факультета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дехшири заявил, что план президента США Дональда Трампа по Газе не предполагает достижение мира, а ведет к полной капитуляции региона, передает РИА «Новости». По мнению Дехшири, США заинтересованы в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а не в восстановлении мира.

    Эксперт раскритиковал объявленные Трампом условия, предполагающие передачу контроля над Газой технократическим властям под международным управлением и исключение ХАМАС и других палестинских движений из управления сектором.

    «Думаю, что этот план не для установления мира в Газе, а для полной капитуляции этого региона... В действительности, США имеют лишь одного врага и этот враг – установление мира и стабильности повсеместно. Это такая страна, которая хочет всегда и везде войны», – заявил Дехшири.

    Он подчеркнул, что переименование министерства обороны США в министерство войны свидетельствует о нежелании Вашингтона устанавливать стабильность в регионе. Ранее Трамп подписал указ о переименовании ведомства, отметив, что это соответствует реальному положению дел в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не располагает деталями американского плана по сектору Газа.

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

