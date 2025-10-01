Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Сенат США не смог принять законопроекты для предотвращения шатдауна
Сенат США не смог принять необходимые для продолжения финансирования работы федеральных учреждений законопроекты от обеих партий, сообщают информационные агентства.
До шатдауна остается несколько часов, передает РИА «Новости».
По итогам голосования в Сенате ни один из законопроектов, способных предотвратить шатдаун, не набрал необходимых 60 голосов, передает ТАСС. Законопроект республиканцев, ранее одобренный Палатой представителей, получил поддержку 55 сенаторов, против него выступили 45. Альтернативный вариант, предложенный демократами, получил 47 голосов «за» и 53 «против».
Оба документа были призваны предотвратить возможную приостановку деятельности правительства в полночь на 1 октября по местному времени (07.00 мск среды).
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует использовать шатдаун (приостановку работы правительства США) в США для массовых сокращений.