    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 21:35 • Новости дня

    Путин: Поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам главы государства, речь идет о серьезном вооружении, но оно уже не самое современное: «Что касается Tomahawk – это мощное оружие, оно правда уже не совсем современное, но мощное, представляющее угрозу», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что поставки данного вида вооружения Киеву не изменят баланс сил в зоне конфликта. Он отметил, что появление Tomahawk никак не скажется на соотношении на поле боя.

    Ранее Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Напомним, в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк». Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копеек
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной радезарегистрирован законопроект о замене названия монет национальной валюты Украины с «копеек» на «шаги».

    В настоящее время украинская национальная валюта гривна делится на 100 копеек. В пояснительной записке к инициативе указывается, что изменение названия на «шаг» позволит «возродить» национальные денежные «традиции» и завершить реформу, начатую в 1996 году, передает РИА «Новости».

    Законопроект был зарегистрирован в парламенте в понедельник. Среди его инициаторов значатся председатель Рады Руслан Стефанчук, а также депутаты от партии Владимира Зеленского: Александр Корниенко, Елена Кондратюк и Максим Павлюк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости переименовать копейки в шаги. Он объяснил, что название «копейка» связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.


    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть варианты использования ее замороженных активов, а также «максимально усилить» давление на покупателей российской нефти, говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.

    В тексте заявления G7, которое опубликовало правительство Канады по итогам виртуальной встречи министров, сообщается о договоренности «предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию» с целью «поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    В коммюнике подчеркивается, что обсуждаются дополнительные торговые меры и ограничения в отношении государств и организаций, помогающих «финансировать военные усилия» России, в том числе через нефтепродукты из российской нефти.

    «Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций», – говорится в заявлении.

    Министры договорились принять меры, направленные на значительное сокращение импорта углеводородов из России. Также они разрабатывают широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая «скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России».

    Подчеркивается, что все действия G7 будут реализовываться в рамках правовых норм стран-участников. Новые меры и дальнейшее обсуждение вопросов поддержки Украины запланированы на встречу 15 октября 2025 года в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею такого кредита для Украины.

    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    2 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    FT: Украина в сентябре перехватила минимум российских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре на Украине был зафиксирован резкий спад эффективности противоракетной обороны, при этом ключевые военные объекты и инфраструктура уже оказались уничтожены, сообщает британская газета Financial Times

    Британская газета Financial Times опубликовала анализ данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что в сентябре уровень перехвата баллистических ракет Украиной снизился до 6%, что стало минимальным показателем на фоне уменьшения количества самих запусков по сравнению с августом,

    В материале подчеркивается, что «кампания российских ударов уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру».

    По данным издания, в результате ударов этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников, о чем заявили действующие и бывшие украинские чиновники.

    Ранее ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил грузовики с дронами дальнего действия ВСУ.

    Минобороны России заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Вооруженные силы России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    2 октября 2025, 19:05 • Новости дня
    Путин сравнил мировые события с появлением нового «лома»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», где прокомментировал природу противостояния и хода мировых событий, используя народную поговорку.

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в мире всегда находится баланс сил, передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».

    «Попытка контролировать все и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо?», – добавил Путин.

    «Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: «Мы приобрели мир, но потеряли саму Америку». Хочется задать вопрос: «А это того стоило? И приобрели ли вообще?», – сказал президент.

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.


    2 октября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    «Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – подчеркнул президент.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»

    Суд обратил в доход государства имущество Штенгеловых и признал их экстремистами

    Tекст: Антон Антонов

    Тверской районный суд Москвы постановил обратить в доход государства имущество Дениса и Николая Штенгеловых, владельцев группы компаний «КДВ» (бренды «Яшкино» и «Кириешки»).

    «Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржелововой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить», – приводит ТАСС решение судьи.

    Тверской суд Москвы признал гражданина Австралии Дениса Штенгелова и его отца, гражданина Украины, Николая Штенгелова экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В материалах дела указано, что Николай Штенгелов поддерживал политику киевских властей, оказывал финансовую помощь Украине и создал собственное военизированное подразделение. Денис Штенгелов, согласно материалам, также поддерживал киевский режим, оба инвестировали средства в недружественные страны.

    Представители Дениса Штенгелова заявили, что будут обжаловать решение Тверского суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России просила суд обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ». В суд Москвы также было подано заявление Генпрокуратуры о признании Дениса Штенгелова, бывшего совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, экстремистом.

    2 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    ВСУ дроном передали ВС России координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС.

    Информация была проверена и подтверждена, после чего по этим координатам нанесен удар авиационными бомбами.

    Как уточнили в российских силовых структурах, в результате удара пострадали бойцы не только 15-й бригады, но и недавно переброшенные в этот район военнослужащие 19-го центра спецназначения ВСУ. Известно, что одна из задач этих подразделений заключалась в создании заградительных отрядов для недопущения отступления других солдат ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных в Купянск бойцов 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Под удары также попали пункты управления беспилотниками, уничтожены операторы и техника.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску.

    ВСУ сократили передвижения по Купянску из-за активности дронов.

    Киев заявлял о создании штурмовых бригад, включая подразделение «Кара-Даг» для «захвата Крыма и Донбасса».

    Путин: Лучше ООН ничего пока нет
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Суд признал 117 человек умершими в период вторжения ВСУ в Суджанский район
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Депутат: Трамп был и остался нью-йоркским барыгой
    В Китае роботизированных собак начали готовить для исследования Луны
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

