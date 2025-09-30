Лавров заявил о бессмысленности поставок Tomahawk на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, даже если крылатые ракеты Tomahawk поступят на Украину, это не повлияет на ситуацию на фронте, передает ТАСС.

Лавров заявил на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, что «уже Кремль сказал достаточно четко, что, даже если Tomahawk окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации».

Лавров также отметил, что вопрос о возможных поставках этих ракет еще не решен окончательно. Он подчеркнул, что инициатива обсуждения связана, по его мнению, прежде всего с давлением европейских стран на Вашингтон. Глава МИД считает, что США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче Tomahawk Украине пока нет.

