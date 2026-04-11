Самолет-разведчик США кружил над Черным морем
Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, он сделал уже несколько кругов над акваторией, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Черным морем, передает ТАСС. По информации источника агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома в румынской Констанце, затем вышло в район, контролируемый диспетчерами из Софии, и через контрольную точку UDROS приступило к полету над акваторией, совершив несколько кругов.
Собеседник агентства уточнил, что самолет не входил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, и находился преимущественно вне стандартных коридоров гражданской авиации, на высоте примерно 10,5 тыс. метров.
Источник напомнил, что аналогичные полеты этого самолета уже фиксировались в апреле, а ранее Bombardier Challenger 650 Artemis II патрулировал регион совместно со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint выполнил круговой пролет над акваторией Черного моря.
В начале апреля американский борт радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел вдоль побережья мимо Крыма.
В конце февраля этот же самолет патрулировал данное воздушное пространство после вылета из Румынии.