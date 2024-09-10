Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.2 комментария
В МИД назвали учения Финляндии у границы России элементом гибридной войны НАТО
Москва считает учения Финляндии рядом с российской границей элементом гибридной войны со стороны Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Эти учения являются частью общей программы интеграции Финляндии в НАТО и встраиванием ее в военную организацию, заявил Грушко, передает ТАСС. Таким способом альянс также пытается спроецировать силу на Россию, добавил он.
«Такие учения – элемент гибридной войны, которая развязана против нас», – сказал замглавы МИД.
Россия принимает все необходимые военно-технические меры для обороноспособности, подчеркнул Грушко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой проведение НАТО военных «контручений».